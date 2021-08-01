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107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor." dedi.
107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde son durumla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya ve Muğla'da hem teknik incelemelerde bulunduğunu, hem vatandaşla buluştuğunu söyledi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muğla ve Marmaris'teki tüm yangınları inceleme, bunlar üzerinden konuşma hem de yangın sonrasında başta AFAD olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı iş ve işlemleri konuşma fırsatının olduğunu dile getirdi.

Marmaris'teki yangına müdahalenin devam ettiğini anlatan Pakdemirli, "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz. Aktif sahada tüm teknolojiyi kullanan bir kurumuz. Tahmin ediyorum kamuda bizim kadar başka teknolojiyi kullanan kurum da yoktur." diye konuştu.

Hava sıcaklıklarına da değinen Pakdemirli, "Yarın (1 Ağustos Pazar) saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım." dedi.

"Teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur"
Teşkilatın moralinin önemine işaret eden Pakdemirli, "Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teçhizat alışverişine değinen Pakdemirli, "Ülkeler arasında yangınla ilgili araç alışverişi yapılması son derece doğal bir şeydir. Tüm komşularımızla Yunanistan dahil olmak üzere yangınlarda elimizde bulunan ve ihtiyaç fazlası olan tüm hava, gerekiyorsa yer araçlarımızı da her zaman teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.

Teşkilat olarak her zaman fidan dikimine önem verdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, "5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla bir giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz." diye konuştu.

"Hiçbir şekilde ne eksik müdahalemiz vardır ne de eksik teçhizatımız"
THK'nin uçaklarına ilişkin soruya Pakdemirli, "Artık eskimiş, miadı dolmuş herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Bir ağaca paha biçemeyiz." karşılığını verdi.

Pakdemirli, son üç dört günde çok fazla yangın çıktığını belirterek, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını anlatan Pakdemirli, "Yeni Türkiye'dir. Alet, ekipman, insan kaynağı, teçhizat ne gerekiyorsa bunların hepsinin en iyisini kullanmıştır ve kullanacaktır. Herkes müsterih olsun, hiçbir şekilde ne eksik müdahalemiz vardır ne de eksik teçhizatımız vardır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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