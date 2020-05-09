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107 Türk vatandaşı Muş’ta karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya’dan Türkiye'ye getirilen 107 kişi, Muş’taki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantina altına alındı.
107 Türk vatandaşı Muş’ta karantinaya alındı

Almanya’dan kalkan uçakla 107 Türk vatandaşı, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na getirildi. Uçaktan inenler sağlık ekiplerinin buradaki kontrol işlemlerinin ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle, dezenfekte edilerek hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Müştakbaba Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Karanfillerle karşılanan ve yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının ise Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacağı bildirildi.

Ayrıca karantinada kalacak olan vatandaşlar için yurttaki tüm hazırlıklar tamamlanırken, karantinada kalacak misafirlerin odalarına el dezenfektanı, kişisel bakım ürünleri, çay, şeker, diş fırçası ve macunu ile havlu ve terlik bırakıldığı öğrenildi.

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