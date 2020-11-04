  • BIST 1.164
  • Altın 518,219
  • Dolar 8,4437
  • Euro 9,8760
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 7 °C
»

109 yaşında koronavirüsü yendi

BURSA'nın bilinen en yaşlı insanı 109 yaşındaki Penbe Peker, yaklaşık 15 gün önce yakalandığı koronavirüsü yenerek, hastaneden taburcu oldu.
109 yaşında koronavirüsü yendi

Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi'nde yaşayan Penbe Peker, rahatsızlanması üzerine Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Penbe Peker, tedavi altına alındı. 15 günde sağlığına kavuşan Peker, yapılan testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

86 YAŞINDAKİ KIZI DA TABURCU EDİLDİ

Penbe Peker’in 86 yaşındaki kızı Yüksel Kumral’ın da koronavirüse yakalandığı ve tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi. Penbe Peker ile kızı Yüksel Kumral, bir süre evlerinde karantinada tutulacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor04 Kasım 2020 Çarşamba 09:06
  • Gölde balık tutarken kayıktan düşen 2 arkadaştan 1'i yaşamını yitirdi03 Kasım 2020 Salı 22:24
  • Kayserili çiftçi bacağı kırılan hamile ineği için helikopter istedi03 Kasım 2020 Salı 22:23
  • 5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için bağışladı03 Kasım 2020 Salı 21:27
  • Enkazdan 26 saat sonra çıkarılan Helim Sarı öldü03 Kasım 2020 Salı 20:13
  • Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı03 Kasım 2020 Salı 18:06
  • 'Mestan' isimli kedi, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 97 saat sonra canlı çıkarıldı03 Kasım 2020 Salı 17:10
  • Dilek ağacına tıbbi maske astılar03 Kasım 2020 Salı 12:37
  • Anamur'da yangının yaraları sarılıyor03 Kasım 2020 Salı 12:33
  • Mersin'de vampir yarasa görüldü02 Kasım 2020 Pazartesi 19:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti