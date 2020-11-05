  • BIST 1.172
  • Altın 520,671
  • Dolar 8,4567
  • Euro 9,9188
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

109 yaşında koronavirüsü yendi, bir gün sonra hayatını kaybetti

Bursa’da koronavirüs tedavisinin ardından dün hastaneden taburcu edilen 109 yaşındaki Penbe Peker, bugün evde, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
109 yaşında koronavirüsü yendi, bir gün sonra hayatını kaybetti

Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi'nde yaşayan Penbe Peker, rahatsızlanması üzerine Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Peker, tedaviye alındı. 15 günde sağlığına kavuşan Peker, yapılan testlerinin negatif çıkması üzerine dün taburcu edildi. Penbe Peker’in 86 yaşındaki kızı Yüksel Kumral’ın da koronavirüse yakalandığı ve tedavisinin tamamlanarak, taburcu edildiği öğrenildi.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ, BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Dün hastaneden taburcu edilmelerinin ardından Penbe Peker ile kızı Yüksel Kumral, tedbir amaçlı karantina sürecini tamamlamak için evlerine döndü. 109 yaşındaki Peker, bugün öğleden sonra çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. 4 çocuk ve 22 torun sahibi olan Peker, Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'nde yarın toprağa verilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye İzmir için tek yürek05 Kasım 2020 Perşembe 09:52
  • Marmara Denizi'nde korkutan deprem05 Kasım 2020 Perşembe 09:37
  • Motorine zam geliyor05 Kasım 2020 Perşembe 09:36
  • Başkentte iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı05 Kasım 2020 Perşembe 09:36
  • Muş'ta cadde, sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı05 Kasım 2020 Perşembe 09:30
  • Türkiye İzmir için tek yürek05 Kasım 2020 Perşembe 09:29
  • İzmir'de fay hattına erken uyarı sistemi kurulacak05 Kasım 2020 Perşembe 09:28
  • Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76’sı tamamlandı05 Kasım 2020 Perşembe 09:24
  • Doç. Dr. Toker: Kuşadası Körfezi'nde gerilimin arttığını görüyoruz05 Kasım 2020 Perşembe 09:23
  • Zihinsel engelli Mevlüt'ten haber alınamıyor05 Kasım 2020 Perşembe 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti