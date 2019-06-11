Mobil bilgi yarışması Hadi, bu akşam Müzik Gecesi ile 20.30'da! 11 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı! 11 Haziran 20.30 HADİ ipucu sorusu: Süper Güçlerimiz Var şarkısı hangi müzik grubunun?

Müzik Gecesi bugün 20:30'da!

İpucumuz ise 2001 sonlarına doğru kurulan Türk alternatif rock müziğin öncülerinden bir grup. Geçtiğimiz günlerde "Süper Güçlerimiz Var" isimli şarkı ile gündeme gelen müzik grubu hangisi sizce?

11 Haziran HADİ 20.30 ipucu sorusu: Süper Güçlerimiz Var şarkısı hangi müzik grubunun?

11 Haziran HADİ 20.30 ipucu cevabı: MANGA

Süper Güçlerimiz Var isimli şarkı ile gündeme gelen müzik grubu MANGA'dır.

Süper Güçlerimiz Var şarkı sözleri:

Aklım yerinde

Keyfim tıkır ama karnıma ağrılar girmekte

Canımı sıkan birkaç mevzu var

Kimin elin kimin ...

Dünyaya çomak sokmaktan başka bir şeye yaramayanlar kahpe

Hadi gel önlerini keselim

Ama kavgaya gerek yok

Yürek bizde

Şehrin bekçisi benim

Bahçem meclis

Uğrayamaz iblis

Cezayı keseriz

Dört dörtlük olmadık kabul

Ama hak yemek mi işte o bize zul

Kendini kötü hissettirirler oysa şeytan onlar biz sadece kul

Sokaklar okul

Kötülüğün içinde iyiye sokul

Lafını savur

Süper güçlerimiz var

Gecene çökeriz bak

Karabasanlarla anlaşmamız senin kökünü kazıyana kadar

Sırtını dayadığın kurtlar bile korkar kaçar

Dolunayın faturasını ben ödüyorum lan

Fişi çekerim evinde ulurlar

Her yerde adamımız var

Sarma ona buna yapma laga luga

Aklım yerinde

Keyfim tıkır ama karnıma ağrılar girmekte

Canımı sıkan bir kaç mevzu var

Kimin elin kimin ...

Dünyaya çomak sokmaktan başka bir şeye yaramayanlar kahpe

Hadi gel önlerini keselim

Ama kavgaya gerek yok

Yürek bizde

Şehrin bekçisi benim

Bahçem meclis

Uğrayamaz iblis

Cezayı keseriz

Sustuysak bekledik

Düşmanı izledik

Laflarımızı dizdik

Ayrıya gayrıya maşa olmadık hiç

Birlikten vazgeçmedik

Dinmedik

Sinmedik

Nesiller türettik

Evrimleştik

Şimdi

Süper güçlerimiz var

Gecene çökeriz bak

Karabasanlarla anlaşmamız senin kökünü kazıyana kadar

Sırtını dayadığın kurtlar bile korkar kaçar

Günahlarımız yarı yarıya bizde her telden adam var

Kimi ağlar kim oynar kimi göbek atar

Sarma ona buna yapma laga luga

Kimine gider gazel

Kimine aşkta koma

Kiminin kafa güzel

Kiminin eli yasta

Kimine gider gazel

Kimine aşkta koma

Kiminin kafa güzel

Kiminin eli yasta

Kimine gider gazel

Kimine aşkta koma

Kiminin kafa güzel

Kiminin eli yasta

Kimine gider gazel

Kimine aşkta koma

Kiminin kafa güzel

Kiminin eli yasta

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11 Haziran Hadi 20.30 ipucu sorusu yayınlandı! İşte Hadi yarışmacılarının beklediği Hadi 11 Haziran ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulaması ndan oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları , yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun , her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor.

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