11 Haziran 20.30 HADİ ipucu sorusu: Süper Güçlerimiz Var şarkısı hangi müzik grubunun?

Müzik Gecesi bugün 20:30'da!
İpucumuz ise 2001 sonlarına doğru kurulan Türk alternatif rock müziğin öncülerinden bir grup. Geçtiğimiz günlerde "Süper Güçlerimiz Var" isimli şarkı ile gündeme gelen müzik grubu hangisi sizce?
11 Haziran HADİ 20.30 ipucu sorusu: Süper Güçlerimiz Var şarkısı hangi müzik grubunun?
11 Haziran HADİ 20.30 ipucu cevabı: MANGA
Süper Güçlerimiz Var isimli şarkı ile gündeme gelen müzik grubu MANGA'dır.
Süper Güçlerimiz Var şarkı sözleri:
Aklım yerinde
Keyfim tıkır ama karnıma ağrılar girmekte
Canımı sıkan birkaç mevzu var
Kimin elin kimin ...
Dünyaya çomak sokmaktan başka bir şeye yaramayanlar kahpe
Hadi gel önlerini keselim
Ama kavgaya gerek yok
Yürek bizde
Şehrin bekçisi benim
Bahçem meclis
Uğrayamaz iblis
Cezayı keseriz
Dört dörtlük olmadık kabul
Ama hak yemek mi işte o bize zul
Kendini kötü hissettirirler oysa şeytan onlar biz sadece kul
Sokaklar okul
Kötülüğün içinde iyiye sokul
Lafını savur
Süper güçlerimiz var
Gecene çökeriz bak
Karabasanlarla anlaşmamız senin kökünü kazıyana kadar
Sırtını dayadığın kurtlar bile korkar kaçar
Dolunayın faturasını ben ödüyorum lan
Fişi çekerim evinde ulurlar
Her yerde adamımız var
Sarma ona buna yapma laga luga
Aklım yerinde
Keyfim tıkır ama karnıma ağrılar girmekte
Canımı sıkan bir kaç mevzu var
Kimin elin kimin ...
Dünyaya çomak sokmaktan başka bir şeye yaramayanlar kahpe
Hadi gel önlerini keselim
Ama kavgaya gerek yok
Yürek bizde
Şehrin bekçisi benim
Bahçem meclis
Uğrayamaz iblis
Cezayı keseriz
Sustuysak bekledik
Düşmanı izledik
Laflarımızı dizdik
Ayrıya gayrıya maşa olmadık hiç
Birlikten vazgeçmedik
Dinmedik
Sinmedik
Nesiller türettik
Evrimleştik
Şimdi
Süper güçlerimiz var
Gecene çökeriz bak
Karabasanlarla anlaşmamız senin kökünü kazıyana kadar
Sırtını dayadığın kurtlar bile korkar kaçar
Günahlarımız yarı yarıya bizde her telden adam var
Kimi ağlar kim oynar kimi göbek atar
Sarma ona buna yapma laga luga
Kimine gider gazel
Kimine aşkta koma
Kiminin kafa güzel
Kiminin eli yasta
Kimine gider gazel
Kimine aşkta koma
Kiminin kafa güzel
Kiminin eli yasta
Kimine gider gazel
Kimine aşkta koma
Kiminin kafa güzel
Kiminin eli yasta
Kimine gider gazel
Kimine aşkta koma
Kiminin kafa güzel
Kiminin eli yasta
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11 Haziran Hadi 20.30 ipucu sorusu yayınlandı! İşte Hadi yarışmacılarının beklediği Hadi 11 Haziran ipucu sorusu ve cevabı!
HADİ NEDİR?
Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.
Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.
Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.
Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulamasından oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.
HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?
Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.
Hadi ipucu soruları, yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.
HADİ JOKER KODU NEDİR?
Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!
Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.
Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.
Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun, her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor.
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