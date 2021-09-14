  • BIST 1.439,950
  • Altın 485,61
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9250
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

11 kilogram kokaini hava kompresörünün içine saklamışlar

Bağcılar'da yurtdışından kargo ile gönderilen hava kompresörünün içine gizlenmiş 11 kilogram kokain ele geçirildi. 
11 kilogram kokaini hava kompresörünün içine saklamışlar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu D.G.R.R. isimli şüpheli tarafından Türkiye'ye uyuşturucu madde girişi yapılacağı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin uluslararası faaliyet gösteren bir kargo firması aracılığı ile Türkiye'ye hava kompresörü gönderdiğini tespit etti. Kargo şirketi ile temasa geçen Jandarma ekipleri hava kompresörünün Bağcılar'da bulunan kargo antreposunda tutulduğunu belirledi.  

Gönderilen kargonun alıcısının tespit edilmesi için gümrük belgelerini inceleyen ekipler, kargonun Hadımköy'de faaliyet gösteren bir medikal tekstil firması olduğunu, firmanın kargonun çıkartılması maksadıyla herhangi bir müracaatının olmadığı ve kargonun antrepoda beklediği tespit edildi. 


AVCI BULDU

Edinilen bilgiler doğrultusunda antrepoda arama yapıldı. Narkotik köpeği Avcı'nın hava kompresörüne tepki vermesi üzerine hava kompresörü söküldü. Kompresörün içerisine özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 11 kilogram kokain ele geçirildi. Hava kompresörünün arama köpeklerinin tepki vermesini önlemek için kimyasal madde ve madeni yağ ile kaplandığı anlaşıldı.  Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış13 Eylül 2021 Pazartesi 11:33
  • Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu; veresiye defteri ele geçirildi13 Eylül 2021 Pazartesi 11:23
  • Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı13 Eylül 2021 Pazartesi 11:21
  • Adana'da torbacı operasyonlarında 13 tutuklama13 Eylül 2021 Pazartesi 10:42
  • Van'da 299 kaçak göçmen ve 15 organizatör yakalandı13 Eylül 2021 Pazartesi 10:05
  • Van'da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 16 gözaltı13 Eylül 2021 Pazartesi 09:54
  • Eski kiracısını tüfekle vurdu 12 Eylül 2021 Pazar 16:12
  • Ormanda ölü bulundu12 Eylül 2021 Pazar 09:37
  • Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen kurtarıldı10 Eylül 2021 Cuma 21:30
  • Dikili ve Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı10 Eylül 2021 Cuma 19:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti