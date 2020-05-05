"11 Mayıs AVM'ler için çok erken"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, AVM’lerin 11 Mayıs'ta açılabileceğinin duyurulmasının ardından uyarıda bulundu.

Pandeminin kontrol altına alındığının açıklanması ve kovid tablosundaki olumlu verilerle birlikte normale dönüş için formüller konuşulmaya başlanırken, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabından AVM'ler için uyarıda bulundu.

Başer, "AVM lere gitmek şu alt yapı ve şartlarda sadece sağlığınızı riske atmaktır. Gitmenizi hiç önermem. Klima sistemleri yetersiz. Önce teknik ekip kurulup alt yapı denetlenmeli ve eksik sistemler desteklenmeli. Filtreler değişmeli" dedi.

Başer “Singapur, Çin, Güney Kore gibi ülkelerden, kapalı ve klimalı ortamlarda hastalığın yayılımının arttığına dair yayınlar sürekli gelirken, AVM’lerin bu kadar hızlı ve ısrarla açılmak istenmesi yangına körükle gitmektir” dedi. Başer, paylaşımında salgını kontrol eden Singapur’da aylar sonra işçiler arasında görülen yeni vakalar ve Çin’in Guangzhou şehrinde klimalı bir restoranda hastalığın patlak vermesi ile ilgili bir makaleyi aktardı. Emerging Infectious Diseases Journal’deki araştırmada enfekte olan kişinin normalde 3 kişiye virüs bulaştırma potansiyeli varken, klimalı ortamlarda bu 6 kat artıyor. Restoran, AVM gibi noktalarda bu 19 kişiye kadar çıkabiliyor.