11 şehidimizin katili öldürüldü! Son zamanların en büyük operasyonu

Afrin'de şehit edilen 11 askerimizin katili olan PKK/YPG'nin Suriye sorumlularından İran uyruklu Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi nokta operasyonla öldürüldü.

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MSB'den yapılan açıklamasında da "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir.

Bu kapsamda; 200 kilometre derinlikteki Irak’ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere, Millî İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak 24 Ağustos 2021’de hava harekâtı düzenlenmiştir.

20'DEN FAZLA UÇAKLA DEV OPERASYON

20’den fazla uçağın katıldığı hava harekâtı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edilmiştir.

Büyük oranda yerli ve millî mühimmat kullanılan hava harekatında terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Sincar'da ve Suriye'de PKK'nın tepe kadrolarına yönelik MİT'in gerçekleştirdiği operasyona bir yenisi daha eklendi. Nefes kesen operasyonda saniye saniye takip edilen PKK-YPG'nin Suriye sorumlularından İran uyruklu Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi araç içerisinde hareket halindeyken SİHA tarafından nokta operasyonla öldürüldü. Edinilen son dakika bilgisine göre Terörist Afrin'de şehit edilen 11 askerimizin katiliydi.

MİT TARAFINDAN TESPİT EDİLİP TAKİBE ALINDI

PKK'nın Irak ve Suriye'deki tepe kadrolarına yönelik son bir hafta içinde gerçekleştirilen nokta operasyonlar kesintisiz sürüyor. PKK-YPG'nin sözde Askeri Konsey Üyesi ve Heseki-Kamışlı karargâh sorumlusu İran uyruklu Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi'nin araçla Haseki'den çıkış yaptığı MİT tarafından tespit edildi.

Teröristin içinde bulunduğu aracı takibe alan MİT, sivil yerleşim alanından uzaklaşmasını bekledi. Araç Haseki-Kamışlı arasındaki Ali Fero mevkiinde önceki gün 14.00'te seyir halindeyken TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracıyla nokta atışla vuruldu.

AKILLI MÜHİMMATLA VURULDU

Akıllı mühimmatla vurulan araçta terörist Selahaddin Şahabi ile şoförü ve koruması öldürüldü. Terörist Şahabi, omurgasını sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin oluşturduğu PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Askeri Konsey üyesi ve karargâh sorumlusuydu.

1500 TERÖRİSTTEN SORUMLUYDU

Terörist Şahabi, 20 Ocak 2018'de Afrin ve bağlı kasabalarına yönelik TSK'nın gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekâtında bin 500 teröristten sorumluydu.

11 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Terörist Şahabi'nin talimatı ve planlamasıyla Afrin'e bağlı Cinderesi'nde 10 Şubat 2018'de bir helikopterimizin düşürülmesi ve sonrasında çıkan çatışmada 11 askerimiz şehit olmuştu.

TÜNELDEN KAÇMIŞTI

Devam eden çatışmalarda yüzlerce teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra terörist Selahaddin Şahabi, yeraltı tünellerinden kaçarak Mehmetçiğin elinden kurtulmayı başarmıştı.