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11 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 11 Temmuz 2019 Perşembe Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
11 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 11 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 11 Temmuz 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

11 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • ALTINDAĞ su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 11.07.2019 08:25:00
Tamir Tarihi: 11.07.2019 20:00:00
Detay: Altındağ ilçesi karapürçek mahallesi yeşil kuşak caddesi içerisinde imalatı tamamlanan 400 lük d.f içme suyu iletim hattının mevcut braşman bağlantısının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu bağlantıların 11.07.2019 perşembe günü saat 09.00 ile 11.07.2019 saat 20.00 su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesinin üst kısımları

  • PURSAKLAR su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 11.07.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 11.07.2019 12:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Fatih Mahallesi Sumru Sokak ile Çamlıca Sokak köşesinde Hat Vanası Arızasından Dolayı Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Pursakar Fatih Mahallesinin bir kısmı Merkez Mahallesinin Bir kısmı Mimar Sinan Mahallesinin bir kısmı

  • MAMAK su kesintisi

Arıza Tarihi: 11.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 11.07.2019 20:00:00
Detay: Altındağ ilçesi karapürçek mahallesi yeşil kuşak caddesi içerisinde imalatı tamamlanan 400 lük d.f içme suyu iletim hattının mevcut braşman bağlantısının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu bağlantıların 11.07.2019 perşembe günü saat 09.00 ile 11.07.2019 saat 20.00 su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: BAŞAK mahallesinin tamamı

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