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11 yaşında katil oldu

Güney Amerika ülkesi Meksika'da 11 yaşındaki çocuk, silahla girdiği ilkokulda 1'i öğretmen 2'si öğrenci olmak üzere 3 kişiyi öldürdü.
11 yaşında katil oldu

Meksika'nın kuzeydoğusunda bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan haberlere göre, 11 yaşındaki bir öğrencinin Torreon kentindeki Cervantes İlkokulunda gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu 1'i öğretmen 2'si öğrenci olmak üzere 3 kişi öldü. Saldırıda yaralananların ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI

Saldırgan da kendini silahla vurdu. Torreon Belediye Başkanı Jorge Zermeno yaptığı açıklamada, saldırganın iki silahla okuldaki öğretmen ve öğrencilere ateş açtığını dile getirerek, "Maalesef çok talihsiz bir olay oldu. Olayın sebeplerini araştıracağız" dedi.

11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi saldırganın silahları nereden bulduğuna yönelik ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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