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110 santimlik boyuyla kalecilik hayaline kavuştu

Diyarbakır'da 110 santim boyundaki İsmail Kele (41), çocukluktan beri kurduğu kalecilik hayaline kavuştu.
110 santimlik boyuyla kalecilik hayaline kavuştu

Kentteki bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışan İsmail Kele, çocukluk yıllarında başlayan futbola ilgisi, zamanla tutkuya dönüştü. Mahallede yapılan maçlarda kalecilik yapan Kele, 2016 yılında kurulan ve birçok branşta sporcu yetiştiren Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nün futsal takımına girdi. 1'inci ligde mücadele eden takımın 3'üncü kalecisi olarak çalışmalara başlayan Kele, iki ay sonra Van'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na takımıyla beraber hazırlanıyor. 

Kaleciliğin çocukluk hayali olduğunu anlatan İsmail Kele, "İki ay sonra Van'da maçımız var. Uygun görülürse inşallah maçta forma giyerim. Başarılı olacağıma inanıyorum. Boyum 110 santim. Lisansımı aldım. Boyum kısa olabilir ama başaracağız inşallah" diye konuştu. 

'EN KISA KALECİ UNVANI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUK'

Kulüp Başkanı Mehmet Emin Erdoğan, Görme Engelliler Federasyonu yetkilileriyle İsmail Kele'nin dünyanın en kısa kalecisi unvanını alması için gerekli yazışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Spor aşkı hiçbir zaman engel tanımaz. Küçüklüğünden beri hayali olan kaleciliği bir nebze de olsa burada gerçekleştireceği için kulübümüz ve Diyarbakır için inşallah hayırlı olur. Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmesi için şu anda iletişim halindeyiz. Dünyanın en kısa kalecisi unvanını almak için başvuruda bulunduk" dedi.

'İYİ BİR KONUMA GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

Takımın antrenörü Süleyman Boztepe de Kele'nin başarı sağlaması için gerekli tüm desteği verdiklerini belirterek, "Geçmişten kalan bir kaleci olma hayali vardı. Görme engellilerde kalecilerin görmesinde herhangi bir engelin teşkil etmesine gerek bulunmuyor. Ona göstereceğimiz antrenman metotlarıyla daha iyi bir seviyeye getirerek hayallerini de bir nebze olsun gerçekleştirerek iyi bir konuma getireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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