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111 yaşındaki Avustralyalı uzun yaşamasını 'tavuk beyni' yemeye bağladı

Avustralya'nın en yaşlı adamı 111 yaşındaki Dexter Kruger, "tavuk beyni yediği için uzun yaşadığını" iddia etti.
111 yaşındaki Avustralyalı uzun yaşamasını 'tavuk beyni' yemeye bağladı

Kruger'in 74 yaşındaki oğlu Greg de babasının uzun ömürlü olmasında şehirden uzakta yaşamasının etkili olduğunu söyledi.

Emekli çiftçi Kruger ise düzenli "tavuk beyni" tüketmesi sayesinde uzun bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Kruger'in kaldığı bakımevinin müdürü Melanie Calvert da Kruger'in bugünlerde otobiyografisini yazdığını ve hafızasının hala çok iyi durumda olduğunu ifade etti.

Calvert, Kruger'i bakımevindeki emsalleriyle kıyaslayarak "111 yaşındaki birine göre inanılmaz bir hafızası var." dedi.

Avustralya'nın en yaşlı kişisi Christina Cook, 114 yaşındayken 2002'de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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