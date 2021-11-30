112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız cinayet ihbarında bulunan kişi yakalandı

Alkollü olduğu belirlenen şüpheliye Kabahatler Kanunu'na göre 204 lira, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı