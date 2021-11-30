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112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız cinayet ihbarında bulunan kişi yakalandı

Alkollü olduğu belirlenen şüpheliye Kabahatler Kanunu'na göre 204 lira, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı
112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız cinayet ihbarında bulunan kişi yakalandı

Kırklareli'nde "anne ve kız kardeşini öldürdüğü" yönünde asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı.

Vize ilçesinin Evrenli köyünde yaşayan E.Ç. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "yüzde 60 akıl hastası olduğu, ormanlık alanda annesini ve kız kardeşini kafasından vurarak öldürdüğü" ihbarında bulundu.

Bölgeye jandarma ve ambulanslar sevk edildi.

İhbarın asılsız olduğunu tespit eden jandarma ekipleri E.Ç'yi köy meydanında yakaladı.

Alkollü olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan E.Ç'ye Kabahatler Kanunu'na göre 204 lira, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.

E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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