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112 acil çağrı merkezleri son 3 ayda 31 milyon 964 bin çağrıyı cevapladı

İçişleri Bakanlığı, 112 acil çağrı merkezlerinin yaygınlaştırılmasıyla son 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrıya yanıt verildiğini bildirdi.
112 acil çağrı merkezleri son 3 ayda 31 milyon 964 bin çağrıyı cevapladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, acil durumlarda 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaralarının aranması yerine bu numaralar tek çatı altında "112"de birleştirildi.

Teknolojiye uygun inşa edilerek geçen yıl 53 ilde faaliyete başlayan 112 acil çağrı merkezleri, 2021 haziran ayı itibarıyla 81 ile yaygınlaştırıldı. Ülke genelinde bu merkezlerin yaygınlaştırılmasıyla son 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrı yanıtlandı.

Acil durumlarda başvurulan 112 çağrı merkezlerine gelen aramaların yarısından fazlasını asılsız çağrılar oluşturdu. 2020'de 88 milyon 341 bin 131 çağrı alındı, bunların 59 milyon 720 bin 69'u asılsız çıktı. Asılsız çağrıları "telefon denemek", "yemek siparişi vermek" isteyenlerin yanı sıra "İzolasyonda dışarı çıkabilir miyim?" diye arayanlar gerçekleştirdi.

11 bin 478 personel ile 7/24 saat esasına göre hizmet veren 112 acil çağrı merkezlerinde Türkçe dışında dört yabancı dilde çağrı karşılanıyor. Merkez, konuşma dilleri haricinde işitme engellilere de işaret dilinde 112 Engelsiz uygulamasıyla acil çağrı hizmeti veriyor.

Vefa Sosyal Destek Grupları ile İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezi personelini (İSDEM) acil durum olduğu değerlendirilen bölgeye sevk eden merkezler, ihtiyaçların hızla karşılanmasını sağlıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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