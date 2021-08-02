119'u kontrol altına alındı! Yangında son dakika gelişmesi

uğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınları rüzgarın etkisiyle 8 mahalleye daha yayıldı. En son 125 yangının 119'nun tamamen söndürüldüğü ya da kontrol altına alındığı açıklanmıştı.

Türkiye'nin yangınla mücadelesi cansiparane devam ediyor. Bekir Pakdemirli, gece 28 Temmuz'dan bugüne değin çıkan 125 yangının 118'sinin tamamen söndürüldüğünü ya da kontrol altına alındığını bildirmişti.

Yangın felaketiyle alakalı gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz.

09:15> Marmaris ile Köyceğiz'deki orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı.

8 MAHALLEYE YAYILDI

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katılıyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor.

25 YANGININ 118'İ TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ YA DA KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli bölgeden son bilgileri paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz'dan bugüne değin çıkan 125 yangının 118'sinin tamamen söndürüldüğünü ya da kontrol altına alındığını bildirdi.



BİR İYİ HABER DAHA!

Pakdemirli, Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, yanan ormanlık alanları helikopterle inceledikten sonra Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası'nda, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Manavgat’ta yangın devam ederken akşam saatlerinde bir yangın da Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen alevler bir anda büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Alevlere müdahale için itfaiye yetersiz kalınca Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmalarını çevredeki vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi. Bölgedeki yangın hala devam ederken, önlem amacıyla mahalledeki elektrik bağlantısı da kesildi.

Manavgat’ta yangın devam ederken akşam saatlerinde bir yangın da Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen alevler bir anda büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Alevlere müdahale için itfaiye yetersiz kalınca Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmalarını çevredeki vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi. Bölgedeki yangın hala devam ederken, önlem amacıyla mahalledeki elektrik bağlantısı da kesildi.



Yangın bölgesinde çarşamba gününe kadar nem oranının düşük olacağını belirten Pakdemirli, yaklaşık 1 hafta boyunca sıcak ve kuru havanın devam edeceğini kaydederek, şunları söyledi:

"28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı. Şu anda devam eden 8 yangımız var. Devam eden yangınlarımız Antalya'yı biliyorsunuz, Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarımız devam ediyor. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer yangınları devam ediyor. Yeni gelen bilgiye göre Seydikemer yangını soğutma çalışmaları başladı. Gün içinde Menteşe'de çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Tunceli Hozatlı'da bir yangın şu anda devam ediyor. Bugün itibarıyla Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını kontrol altına aldık."

Genel olarak 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz, 120 iş makinesi, 4 bin 800 personelle orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

'BAZI SERZENİŞLER DUYUYORUM'

"Muğla özelinde ise ben, vatandaşlarımızdan zaman zaman bazı serzenişler duyuyorum. İşte uçak veya helikopter göremiyoruz, diye. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 185 arazöz, 93 itfaiye, iş makinesi, 414 araç, 55 ambulans ve 1457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız, şu anda mücadele ettiğimiz satıh çok büyük olduğu için semalarda istedikleri sıklıkta bu araçları göremeyebilir. Muğla üzerinde esas hava gücü olarak 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün tedbiren 6 mahalle boşaltıldı."

Pakdemirli, Gökbel Mahallesi'nin boşaltılması sırasında bölgede olduğunu hatırlatarak, "Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Bu kadar bağlı olmamamız gerekiyor. Vatandaşlarımız evlerinden çıkarken imtina edebiliyorlar. Zorla ikna ettik, 'Gel şurada 2 saat burada otur, şurada sana yer ayarladık, sonra geri dönersin.' diye. Gökbel Köyü'nde bu olayı yaşadıktan birkaç saat içerisinde, söylediğim ve konuştuğum alana da alevler geldi ve boşaltılan köy kısmi zarar uğradı." dedi.

CAN KAYBI 8 OLDDU

Hasar tespit çalışmalarımızın Muğla'da yüzde 75'ini bitirdik. Yanan orman alanları müsaade ettikçe bu hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'deki bu yangılarda, özellikle 28 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik. Bu bizi, hepimizi, 84 milyonu üzüyor. Vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz, geride kalanlara da sabırlar diliyoruz. Elbette sadece canlarımız gitmedi, hayvanlarımız da gitti, onlar da can. Onlar için de üzülüyoruz. Sadece ağaçlarımıza değil, onlar için de üzülüyoruz. Bu ekosistemde kaybın önüne geçmek için mücadelemiz hızlı bir şekilde devam ediyor.