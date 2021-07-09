  • BIST 1.378,440
  • Altın 503,62
  • Dolar 8,6630
  • Euro 10,2650
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 29 °C
»

12 aylık cari işlemler açığı 8 ayın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye'nin 12 aylık cari işlemler açığı 8 ayın en düşük seviyesine gerilerken, ekonomistler, cari işlemler açığındaki iyileşmenin gelecek aylarda da süreceğini tahmin ediyor.
12 aylık cari işlemler açığı 8 ayın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye'nin cari işlemler açığı mayısta 3,1 milyar dolarla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşse de 12 aylık cari işlemler açığındaki iyileşme devam ediyor.

12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolarla son 8 ayın en düşük seviyesine gerilerken, ekonomistler, kısıtlamaların ve seyahat engellerinin kaldırılmasıyla birlikte turizm gelirlerindeki artışla birlikte cari açıktaki iyileşmenin gelecek aylarda da görüleceğini belirtti.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, özellikle mayıs ayındaki kapanmanın etkisi, tarım, metal ve enerji maliyetlerinin artması ve turizm gelirlerinde düşüşün sürmesinin cari işlemler açığının piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine neden olduğunu söyledi.

Temmuz ayı itibarıyla aşılamanın olumlu etkisinin turizm gelirlerinde bir miktar artışı beraberinde getirebileceğini vurgulayan Demirkol, ihracatın artırılmasıyla birlikte yıl sonunda cari açığın 28 milyar dolara düşebileceğini dile getirdi.

"Altın ithalatının azalması, enerji fiyatlarının ithalat faturasına yansımasını bir nebze dengeleyebilir"
Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da mayıs ayında cari açığın piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinde artan dış ticaret açığının ilk belirleyici olduğunu belirtti.

Gelecek aylara ilişkin olumlu ve olumsuz faktörlerin bir arada olduğuna işaret eden Erkan, "Petrol fiyatları, son dönemde yükselme eğiliminde. Geçen yıl düşük seviyeler görülürken, şimdi 70 dolar üzerinde fiyatlanıyor. Aynı şekilde emtia fiyatları da ara malı ithalatı açısından önemli yer tutuyor. Küresel petrol ve emtia fiyatlarındaki artış cari açık üzerinde risk teşkil ediyor. Diğer önemli olabilecek unsur ise altın ithalatı. Geçen yıl altın ithalatı toplam ithalat içerisinde önemli bir artış kaydetmişti. Bu yıl ise altın ithalatımız azalma eğilimine girdi. Salgın koşullarının getirdiği yüksek talep etkisiyle geçen yıl gerçekleşen eğilimin bu yıl azalması ise ithalat artışı etkisi yaratmaması adına olumlu. Altın ithalatının azalması, enerji fiyatlarının ithalat faturasına yansımasını bir nebze dengeleyebilir." diye konuştu.

Erkan, turizm gelirlerinin de oldukça önemli yer tuttuğuna işaret etti.

Mayıs ayındaki kapanmanın yanı sıra geçen ay da dış ülkelerin kısıtlamalarının dış turizmde canlılığın olmamasına neden olarak gösterilebileceğini söyleyen Erkan, "Ancak gerek yurt içinde aşılama ve düşen vakalar gerekse de başta Rusya olmak üzere dış ülkelerin kısıtlamalarını ve seyahat engellerini kaldırmasıyla temmuzdan itibaren turizm gelirlerinde olumlu bir eğilim bekleriz." ifadelerini kullandı.

Cari açıkta gerileme devam edecek
Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler ise artan enerji maliyetlerinin cari açığa önemli bir yük getirdiğini belirtti.

Altın ithalatındaki durulmanın, turizm gelirlerinde iyileşmenin, güçlü ihracat performansının ve ithalatta bekledikleri yavaşlamanın cari açığın yılın geri kalanında gerilemesini sağlayacağını vurgulayan Gönençler, özellikle ihracatın güçlü seyrini dikkate alarak, sene sonu için 22-23 milyar dolar olarak öngördükleri cari açığı 18-19 milyar dolar olarak revize ettiklerini aktardı.

Gönençler, "Ancak, turizm gelirleri ve altın ithalatına ilişkin belirsizlikler nedeniyle, hem aşağı yönlü hem de yukarı yönlü riskler bulunduğunu da belirtmek gerek. Bununla beraber, altın ithalatı kaynaklı olarak, aşağı yönlü riskler daha ağır basabilir." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İHBİR Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı09 Temmuz 2021 Cuma 11:02
  • Ödemeler dengesi verileri açıklandı09 Temmuz 2021 Cuma 10:48
  • Normalleşme sonrası borsada bazı sektörler olumlu etkilenecek09 Temmuz 2021 Cuma 10:40
  • İhracat ve ithalat birim değer endeksleri mayısta yükseldi09 Temmuz 2021 Cuma 10:38
  • Merkez Bankası temmuz ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı09 Temmuz 2021 Cuma 10:34
  • Altında rüzgar tersine döndü09 Temmuz 2021 Cuma 09:35
  • Üreticilere destek ödemesi bugün başlıyor09 Temmuz 2021 Cuma 09:34
  • TSKB'den sendikasyon kredisi açıklaması09 Temmuz 2021 Cuma 09:28
  • Küresel piyasalar negatif seyrediyor09 Temmuz 2021 Cuma 09:27
  • Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 902 milyar oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 14:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti