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12 bin çiftçiye tohum desteği

Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede toplam 17 bin 270 kişiye 12 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtacak. 
12 bin çiftçiye tohum desteği

ABB Başkanı Mansur Yavaş konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kuraklık ve dolu yağışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek için çalışıyoruz” dedi.
Başkentli üreticilerin yıl içerisinde kuraklık nedeniyle yaşadıkları ekonomik zararı telafi etmek ve üretime devam edebilmeleri için düğmeye basıldı. Elektronik başvuru sistemini kullanarak talepte bulunan 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu %90 hibe %10 çiftçi katkı payı ile dağıtılacak. Toplam 12 bin ton tohum desteğinden 17 bin 270 Başkentli çiftçi yararlanacak.

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 ‘‘HER KOŞULDA ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ’’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “Kuraklık ve dolu yağışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek için çalışıyoruz. 25 ilçemizden başvuruda bulunan 17 bin 270 çiftçimize yüzde 90’ı hibeli 12 bin ton arpa ve buğday tohumu desteği sağlıyoruz” sözleriyle müjdeyi duyurdu.

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