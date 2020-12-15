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12 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.
12 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1-7 Aralık'ta tercihlerini aldıkları "KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme" sonuçlarına http://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

Aygün, sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

ÖSYM tarafından 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin yerleştirme işlemi yapıldı.

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