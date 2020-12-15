12 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1-7 Aralık'ta tercihlerini aldıkları "KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme" sonuçlarına http://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

Aygün, sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

ÖSYM tarafından 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin yerleştirme işlemi yapıldı.