12 Eylül dünyada koronavirüs tablosu: Bir ülkede günde 97 bin vaka

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 874, Meksika'da 534 kişi hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 874 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 130 bin 396'ya, vaka sayısı da 43 bin 718 artarak 4 milyon 282 bin 164’e yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 534 artarak 70 bin 183'e ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 935 artışla 658 bin 299'a çıktı.

GÜNLÜK VAKA REKORU

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1201 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 77 bin 472'ye yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 97 bin 570 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 659 bin 984'e çıktı. Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 3 milyon 624 bin 196 kişi iyileşti.