12 Eylül dünyada koronavirüs tablosu: Bir ülkede günde 97 bin vaka

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 874 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 130 bin 396'ya, vaka sayısı da 43 bin 718 artarak 4 milyon 282 bin 164’e yükseldi.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 534 artarak 70 bin 183'e ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 935 artışla 658 bin 299'a çıktı.
GÜNLÜK VAKA REKORU
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1201 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 77 bin 472'ye yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 97 bin 570 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 659 bin 984'e çıktı. Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 3 milyon 624 bin 196 kişi iyileşti.
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