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12 mahalleye sulama borusu desteği

Başkent’teki barajlar ve sulama göletlerinde doluluk oranlarının ve su debisinin azalması nedeniyle tarlalarını sulayamayan çiftçiler için Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede 12 kırsal mahalledeki üreticilere 40 bin metre tarımsal sulama borusu dağıttı.
12 mahalleye sulama borusu desteği

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Şube Müdürlüğü, kent genelindeki barajlar ve sulama göletlerinde su seviyesinin azalmasından dolayı zor günler geçiren üreticilerin imdadına yetişti.

Kırsal kalkınma desteklerini çeşitlendirerek sürdüren Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilerin kuraklıktan etkilenmemesi amacıyla Nallıhan, Polatlı, Kızılcahamam, Çamlıdere, Ayaş ve Haymana’da toplam 12 mahalleye 63-315 mm çapları arasında yaklaşık 40 bin metre tarımsal sulama borusu dağıtıldı.

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DESTEK SAYESİNDE YAKLAŞIK 9 BİN DÖNÜM ALANIN SULANMASI SAĞLANACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma hamlelerine hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu bilgileri verdi:
“Büyükşehir Belediyesi olarak üreticileri desteklemeyi sürdüreceğiz. Son dönemde yaşanan kuraklıktan dolayı sulamada ciddi sorunlarımız vardı. Bu konuda sulama kaynaklarından suyun tarlalara ulaştırılması için 12 kırsal mahallemiz ve Gölbaşı’nda kurduğumuz tarım kampüsümüzün sulama alt yapısını iyileştirmek için sulama borularını dağıtmaya başladık. Yaklaşık 40 bin metre boruyu kullanarak 9 bin dönüme yakın alanın sulanmasını sağlamış olacağız.”

Nallıhan ilçesi Çulhalar Mahallesi’nde gerçekleşen dağıtıma katılan Tarımsal Sulama Şube Müdürü Tuncay Yiğit, çiftçilerden ve kooperatiflerden gelen talep üzerine harekete geçtiklerinin altını çizerek, “Mahallelerdeki arazilerde küçük debili suların kaybolup gitmesini önlemek amacıyla 6 ilçemizdeki 12 mahallemize tarımsal sulama borusu desteğinde bulunuyoruz, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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BAŞKENTLİ ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN DESTEKLER
Kent genelindeki barajlar ve sulama göletlerindeki su seviyesinin azalmasından dolayı zor günler geçirdiklerine dikkat çeken yerli üreticiler, sulama borusu desteği için ürünlerini zarar görmeden sulayabileceklerini söylediler.

Sulama boruları çiftçilere dağıtılmak üzere muhtarlara teslim edilirken, bu desteğin yerli üretimin artması için önemli olduğunu belirten mahalle muhtarları da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:
-Mahir Yılmaz (Polatlı Poyraz Mahallesi Muhtarı): “Tarımsal sulama borusu desteği için başvurumu bizzat yaptım. Kısa süre içinde görevliler benimle irtibata geçti. Bugün de mahallemize gelerek boruları teslim ettiler. Desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”
 -Ali Ünal (Nallıhan Sobran Mahallesi Muhtarı): “Bu destekten yararlanmak için Ankara Büyükşehir Belediyesine giderek başvurumuzu yapmıştık. Yetkililer mahallemize gelerek incelemelerde bulundu ve kısa sürede boruları bizlere teslim etti. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”
-Mustafa Bilen (Nallıhan Çulhalar Mahallesi Muhtarı): “Yağışların mevsim normallerinin altına düşmesinden dolayı büyük zorluklar yaşadık ve tarımsal sulama borusu için başvuruda bulunduk. Başvurumuza kısa sürede cevap verdiler ve boruları teslim ettiler. Başkanımız Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun.”

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