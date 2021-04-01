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12 Öğretim Üyesi alıyor

Ufuk Üniversitesine 12 Öğretim Üyesi alınacak. İşte ihale detayları:
12 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ufuk Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alımı için ihaleye çıktı. 


İhalenin içeriği “Göğüs Cerrahisi Profesör, Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör, Kardiyoloji Profesör, Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör, Nükleer Tıp Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi, Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Profesör, Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doçent, Dahili Hastalıklar Hemşireliği Doçent Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi” olarak ifade edildi. 

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde elden bizzat yapılacaktır.

İlan detayları için TIKLAYIN

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