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12 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 12 Temmuz 2019 Cuma Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
12 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 12 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 12 Temmuz 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

12 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • ÇAMLIDERE su kesintisi

Arıza Tarihi: 12.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 12.07.2019 14:00:00
Detay: KAYABAŞI MAHALLESİ YAYLA ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: KAYABAŞI YAYLA MAHALLESİ

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 12.07.2019 09:40:00
Tamir Tarihi: 12.07.2019 13:00:00
Detay: BAĞLUM HİSAR MAHALLESİ OKUL CADDESİ İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: HİSAR VE KARŞIYAKA MAHALLELERİ

  • MAMAK su kesintisi

Arıza Tarihi: 11.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 12.07.2019 14:00:00
Detay: Altındağ ilçesi karapürçek mahallesi yeşil kuşak caddesi içerisinde imalatı tamamlanan 400 lük içme suyu iletim hattının mevcut braşman bağlantısının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu bağlantıların 12.07.2019 Cuma günü saat 00.00 ile 12.07.2019 saat 14:00 su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Başak mahallesi, Hüseyin Gazi mahallesi, Ekin mahallesi

  • KAZAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 12.07.2019 08:55:00
Tamir Tarihi: 12.07.2019 14:00:00
Detay: ENERJİ KESİNTİSİ NEDENİYLE SAAT SABAH 08:00 ÖĞLEN 14:00 ARASI SU VERİLEMEYECEK
Etkilenen Yerler: GİMAT TOPTANCILAR, SARAYKENT SANAYİ SİTESİ, ANSA YAPI KOPP. BAYRAKTAR CAD. , GIDACILAR CADDESİ, AKSOY CADDESİ, SARAYKÖY KÖY İÇİ

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 12.07.2019 09:40:00
Tamir Tarihi: 12.07.2019 12:00:00
Detay: ESENTEPE MAHALLESİ IHLAMUR SOKAKTAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ESENTEPE MAHALLESİ

  • ALTINDAĞ su kesintisi

Arıza Tarihi: 11.07.2019 00:00:00
Tamir Tarihi: 12.07.2019 14:00:00
Detay: Altındağ ilçesi karapürçek mahallesi yeşil kuşak caddesi içerisinde imalatı tamamlanan 400 lük d.f içme suyu iletim hattının mevcut braşman bağlantısının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu bağlantıların 12.07.2019 Cuma günü saat 00:00 ile 12.07.2019 saat 14:00 su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Karapürçek mah

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