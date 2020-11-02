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12 ton elektronik atık toplandı

Yenimahalle Belediyesi, bu yıl ülke genelinde 70 belediyenin katıldığı yarışmada covid 19 salgını nedeniyle okullar kapalı olmasına rağmen, 13 okuldan 12 bin 310 kg elektronik atık toplayarak birinci olmayı başardı. 
12 ton elektronik atık toplandı

Yenimahalle Belediyesi, Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD) ve TBT Elektronik Geri Dönüşüm firması işbirliği ile gerçekleştirilen kampanya ile anaokulundan liseye kadar her seviyede öğrenciye, elektrikli ve elektronik eşyaların da atık olabileceği, içerdiği gerek tehlikeli gerekse kıymetli maddelerden dolayı mutlaka geri kazanılması gerektiği anlatıldı.

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Temiz bir çevre ve gelecek için çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya bu yıl ilçe genelinden 13 okul katılırken toplam 12 ton elektronik atık toplandı. 

Yenimahalle Belediyesi okullara hediye yağdırdı
Bu yıl da en fazla atığı toplayan Yenimahalle Belediyesi’ne TUBİSAD tarafından projeksiyon cihazı hediye edilirken, kampanya kapsamında ödül almaya hak kazanan 13 Yenimahalle okuluna 4 adet laptop, 6 adet hoparlör seti, teşekkür belgesi ile anket ödülünü kazanan 2 okula da kağıt desteği sağlandı.  

Ayrıca; ödüllerin yanı sıra elektronik atık toplayan her okulun öğrencilerine de sürpriz hediyeler verilecek. 

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