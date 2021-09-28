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12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası İstanbul'da gerçekleştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen ve geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin masaya yatırılacağı "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" 6-8 Ekim tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası İstanbul'da gerçekleştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası" vizyonuyla TransportTech Conference, Ulaştırma Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı, sektör oturumları, ikili görüşmeler ve panellerin düzenleneceği Şura'da, bugünün ve geleceğin ulaşım ve iletişim sistemleri ele alınacak.

Ana teması "Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme" olarak belirlenen Şura'da "Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşmede stratejik hedeflerinin belirlenmesine katkı sağlanması", "sektörün dünyayla eş zamanlı gelişimine katkıda bulunulması", "çözüm bekleyen hususlarla ilgili öneriler getirilmesi", "Kovid-19 sonrası küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi" ile "ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi" hedefleniyor.

Şura'da kara, demir, deniz ve hava yolları ile haberleşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı paneller düzenlenecek, 55 farklı ülkenin ulaştırma bakanları ve yardımcılarının katılacağı kapalı oturumlar gerçekleştirilecek.

Söz konusu oturumlarda, dünyayı değiştirecek mega ulaşım projeleri, Kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın ve bütünsel kalkınmayı destekleyecek ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi konuları ile bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.

"Türkiye'yi her modda dünya ile bağlıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, atılımcı, inovatif ve planlı ulaştırma ve altyapı geleneğine sahip olan Türkiye'nin, son 19 yılda mühendislik açısından dünya ölçeğinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Karaismailoğlu, lojistik alanında süper güç olmanın, ülke içinde verimli, sürdürülebilir, akılcı bir mobilitenin şartlarını oluşturmanın ve her alanda dijitalleşmeyi öncelik olarak kabul etmenin çalışma ilkelerinin özetini oluşturduğunu kaydetti.

Avrasya bölgesinin merkezinde ve Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan Türkiye'nin, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın eşiğinde olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak yük, insan ve veri ulaştırmada, Türkiye'nin yüksek hedeflerini destekleyecek, çağın gereklerine uygun bir altyapının tamamlanması için çalışıyoruz. Ulaştırma sektörünün bileşenlerinde kendi teknolojisini üreten hatta ihraç eden bir ülke haline gelirken, Türkiye'yi her modda dünya ile bağlıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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