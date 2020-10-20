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120 noktaya ücretsiz Wİ-Fİ

Sincan Belediyesi, 120 farklı farklı noktada vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Kablosuz internetten günde yaklaşık 4 bin 500 kişi faydalanıyor. 
120 noktaya ücretsiz Wİ-Fİ

Vatandaşların ücretsiz Wi-Fi hizmeti aldığı alanlar parklar, köyler, millet kıraathaneleri, konaklar ve belediye hizmet binaları… Sincanlılar 120 farklı noktadan akıllı telefonlar ve taşınabilir bilgisayarlardan ücretsiz internete bağlanıp her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyor. İnternete bağlanmak için cep telefonu numaraları ile giriş yapılması yeterli. 

2-103.jpgSon olarak Sincan Belediyesi uzaktan eğitim sürecinde olan ancak evlerinde Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrenciler için EBA Destek Noktaları oluşturmuştu. Abdurrahim Karakoç, Evliya Çelebi Millet Kıraathaneleri ile Zeytindalı Kültür Merkezinde öğrencilere 3 farklı noktada hizmet verilmeye devam ediliyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Ercan, “Vatandaşlarımızı teknolojinin tüm imkânlarıyla buluşturmaya gayret ediyoruz. Sincanımızın 120 noktasında her gün binlerce vatandaşımıza ücretsiz internet imkanı sunuyoruz. Vatandaşlarımız belirlenen bu noktalarda gönüllerince internete girip her türlü bilgiye ulaşabilir. Her şey Sincan için.” ifadelerini kullandı. 

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