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126 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, park halindeki otomobilin camını kırıp, çanta içerisindeki 7 bin lirayı alarak kayıplara karışan Y.A., jandarma ekipleri tarafından 126 saat kamera kaydı izlenerek yakalandı.
126 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

Olay, 11 Haziran tarihinde saat 07.00 sıralarında Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi’nde park halindeki 48 JY 773 plakalı otomobilin sahibi Turgay İçöz, aracının yanına geldiğinde camının kırıldığını ve çanta içerisinde bulunan 7 bin lirasının çalındığını gördü. İçöz’ün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 126 saatlik kamera kayıtları titizlikle inceledi ve olayı gerçekleştiren şüphelinin Y.A., olduğunu tespit etti.

Jandarma görevlilerince Faralya Mahallesi'ndeki boş bir inşaata düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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