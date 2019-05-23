12'şer yıl hapis cezası alında yakınları birbirine girdi

Adana'da, uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan iki sanığa 12'şer yıl hapis cezası verildi, karar sonrası adliyede gerginliğe neden olan yakınlarından üç kişi gözaltına alındı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında sanıklar D.A. ile C.A'ya "uyuşturucu ticareti" yaptıkları gerekçesiyle 12'şer yıl hapis cezası verildi.

Duruşma salonu dışında bekleyip kararı öğrenen sanıkların yakınları, verilen hapis cezalarının fazla olduğunu iddia edip, koridorda taşkınlık çıkarttı.

Özel güvenlik görevlilerinin uyarıda bulunduğu grup taşkınlığı sürdürünce, güçlükle adliye binası dışına çıkartıldı.

Bina dışında da gruptan bazı kişilerin görevlilere direnmesi üzerine olaya polis de müdahale etti.

Yaşanan gerginlik sonrası grup adliye çevresinden uzaklaştırılırken, güvenlik görevlilerine saldırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, olaya karışan diğer şüphelilerin tespiti için adliyedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği öğrenildi.