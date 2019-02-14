  • BIST 101.656
  • Altın 222,819
  • Dolar 5,2574
  • Euro 5,9328
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 3 °C
»

13. Ankara Kitap Fuarı başladı

13. Ankara Kitap Fuarı başladı. Peki, fuar kaç gün sürecek? Kaça kadar açık? Ankara Kitap Fuarına kimler katılıyor? Hangi yazarlar gelecek? Ankara Kitap Fuarı nerede? Ankara Kitap Fuarını kim düzenliyor. Tüm soruların cevabını sizler için derledik.
13. Ankara Kitap Fuarı başladı

13. Ankara Kitap Fuarı ATO Congresium’da kapılarını açtı.

300’den fazla yayınevinin katıldığı fuar birçok yazarı okurları ile buluşturacak.

Fuarda on gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte 1000'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Onur yazarı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ağırlanacağı fuarda, konuk ülke ise İtalya.

ilber-001.jpg

Fuarda, sahaflardan ders kitaplarına, romanlara dek aradığınız her türlü kitabı bulmanız mümkün. 

Ankara Kitap Fuarını kim düzenliyor?

728xauto.jpgONUR YAZARI İLBER ORTAYLI

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Ankara kitap fuarı ATO Congresium’da başladı.

Remzi Çayır yönetimindeki Eylül Fuarcılık tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen ve birçok yazar ve yayınevini Başkentlilerle buluşturacak olan fuar, birbirinden ilginç konferanslara da ev sahipliği yapacak.

Onur yazarı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ağırlanacağı fuarda uluslararası onur konuklarda yer alacak.

KONUK ÜLKE İTALYA

Konuk ülke olarak İtalya’nın belirlendiği fuarda konuk yazar ise İtalyan Donatella Di Pietrantonio olacak. 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, on gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte 1000'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

SAHAFLARDA YERİNİ ALDI

Bu yıl 600 bine yakın ziyaretçi beklenen fuarda, on binlerce kitap çeşidi yer alacak.

Aynı zamanda sahaflarında stant açacağı fuarda okurlar birbirinden ilginç sahaf stantlarıyla karşılaşma imkanı bulacak.

Kaça kadar açık?

Organizasyon birçok okuru yazarlarla buluşturacak. 13’üncü Ankara Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

ekran-alintisi-002.jpgPeki, fuar kaç gün sürecek? Ankara Kitap Fuarına kimler katılıyor?

24 Şubat Pazar gününe kadar açık olacak fuarda yer alacak bazı konuklar ise şöyle;

“Erhan Afyoncu, Ahmet Şerif İzgören, Rahşan Ecevit, Alişan Kapaklıkaya, Engin Alan, Ayşe Kulin, Sinan Canan, Birol Tezcan, Ali Lidar, Murat Menteş, İlker Başbuğ, Ali Kınık, Ataol Behramoğlu, Hulki Cevizoğlu, Hanefi Avcı, Serdar Tuncer, Mustafa Balbay, Saygı Öztürk, Ahmet Şimşirgil, Banu Avar, Yavuz Bahadıroğlu, Yılmaz Özdil, Şükrü Erbaş, Caner Taslaman, Enver Aysever, Canan Tan, Ahmet Ümit, Azra Kohen, Erol Mütercimler, İsmail Saymaz, Zafer Algöz, İrfan Değirmenci, Osman Pamukoğlu, Canan Karatay, Hikmet Anıl Öztekin, Ercan Kesal.”

 

Emrah Özcan / HABERVAKTİM

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla döner dağıttı14 Şubat 2019 Perşembe 16:03
  • Süleyman Soylu, Karapürkçek'te vatandaşlara seslendi14 Şubat 2019 Perşembe 15:56
  • Cem Karaca Kürt haritasını sahneden nasıl indirtti?14 Şubat 2019 Perşembe 15:06
  • Cemil Meriç kimdir? Cemil Meriç’in tarihe geçen özlü sözleri14 Şubat 2019 Perşembe 14:57
  • Cihanşah kimdir? Hurufileri ortadan kaldıran kimdi?14 Şubat 2019 Perşembe 14:24
  • Cüneyt Arcayürek kimdir? ABD Başkanı Johnson mektubunu kim yayınladı?14 Şubat 2019 Perşembe 14:18
  • Cağaloğlu semti adını nereden alıyor? Cağalzade Sinan Paşa kimdir?14 Şubat 2019 Perşembe 14:14
  • Onuncu yıl marşını kim besteledi? Cemal Reşit Rey kimdir?14 Şubat 2019 Perşembe 13:52
  • Türklerde gök bilim medresesini ilk kim kurdu? Cacabey kimdir?14 Şubat 2019 Perşembe 13:40
  • Che Guevara kimdir, hangi dönem yaşadı?14 Şubat 2019 Perşembe 13:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti