13 aylık bebek koronavirüsü yendi

Bursa'da yeni tip koronavirüse (corona virus) yakalanan 13 aylık bebek, 6 günlük verdiği savaşı kazanarak hastalığı yendi. Küçük bebek hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin koronavirüse yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı.

Koronavirüse yakalanan bebek, Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavilerin ardından iyileşen Z.D, 6. gün taburcu oldu.

ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

Minik bebeğin aile fertlerinin de koronavirüs kaptığı, evde karantina altında olduğu öğrenildi. Hastalığı atlatan minik bebek hastane personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün test sayısı 28 bin 578, vaka sayısı 4 bin 56, iyileşen hasta sayısı 296, vefat sayısı ise 96 olarak kayıtlara geçti.

Toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 142 oldu.