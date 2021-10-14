13 Ekim Başkent Parkı Açıldı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıldönümünde Etimesgut Belediyesi 13 Ekim Başkent Parkı'nı hizmete açtı.

Göksu Mahallesi'nde 15 bin metre kare alan üzerine kurulu parkın açılışını Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye meclis üyeleri muhtarlar, STK temsilcileri ve mahalle sakinleri birlikte yaptılar.

Açılışta konuşan Başkan Demirel, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıldönümünü kutlarken bir de müjde verdi. 29 Ekim tarihinde Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi'nin temelini atacaklarını açıklayan Demirel, "Göksu Mahallesi'nde Cumhuriyet Ormanımızın yanındaki alan üzerine inşa edeceğimiz merkezimizi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te açmayı planlıyoruz" dedi. Demirel açılışı yapılan parkın karşısında 50 bin metrekarelik alanın ağaçlandırıldığını da hatırlatarak, "Ağaçlandırdığımız alana İstiklal Ormanı, karşı tarafında önümüzdeki yıl ağaçlandıracağımız alan da İstikbal Ormanı vereceğiz" diye konuştu. Demirel açılışın ardından parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

PARKIN ÖZELLİKLERİ

15 bin metre kare alan üzerindeki parkta, koşu yolu, basketbol sahası, oyun alanları ve yeşil alan düzenlemeleri yer alıyor.