13 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 13 Temmuz 2019 Cumartesi Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...