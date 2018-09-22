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13 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 13 Temmuz 2019 Cumartesi Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
13 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 13 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

13 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 13.07.2019 08:15:00
Tamir Tarihi: 13.07.2019 13:00:00
Detay: Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi Kıpçak Sokak'ta meydana gelene şebeke dağıtım hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi ve Şehitlik Mahallesi

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