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1,3 tonluk kurbanlık boğa 'Paşa' görücüye çıktı

Konya'da Kurban Bayramı dolayısıyla satışa çıkarılan 1,3 tonluk "Paşa" isimli boğa, alıcısını bekliyor.
1,3 tonluk kurbanlık boğa 'Paşa' görücüye çıktı

Konya'da Kurban Bayramı dolayısıyla satışa çıkarılan 1,3 tonluk "Paşa" isimli boğa, alıcısını bekliyor.

Konya'nın çeşitli çiftliklerinde satışa sunulan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıktı.

Besici Mehmet Doğan'ın Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi'ndeki çiftliğinde 25 bin liradan satışa çıkardığı "Paşa" isimli bir ton 300 kilogram ağırlığındaki boğa, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Doğan, 3,5 yaşındaki simental cinsi boğasını özenle beslediği belirterek, "Paşa'yı yetiştirirken ilaç ve hormon kullanmadım. Onu yonca balyası, yem ve samanla besledim. Alıcısına da şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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