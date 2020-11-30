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13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü

Antalya'da bir binanın teras katında çakmak gazı çektiği iddia edilen Mert Gül (13), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında yanında olduğu iddia edilen iki kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2589 Sokak'taki 5 katlı binanın teras katında meydana geldi. Evden arkadaşları ile buluşmak üzere çıkan Mert Gül'den haber alamayan babası Mustafa Gül, durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada Mert Gül'ün bir binanın terasında çakmak gazı çektikten sonra zehirlendiği, iki kişi tarafından binadan indirilerek özel bir hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı. Gül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınan Mert Gül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mert'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Oğlunun ölümüne çevresinin neden olduğunu belirten baba Mustafa Gül, "Oğlumu küçük yaşta zehirleyip ölümüne neden oldular. Sebep olan herkesten şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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