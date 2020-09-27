  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 31 °C
»

13 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, D-100 yoluna mahkeme kararını astı

Bolu'da, 1991'de yapılan duble yol çalışmasının ardından arazisi kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmeden D-100 yolu içinde kalan Ö.Y., 13 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. 
13 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, D-100 yoluna mahkeme kararını astı

D-100 kara yolunun 1991 yılında genişletilerek, duble yol yapılmasıyla birlikte Vakıfgeçitveren köyü mevkisindeki Ö.Y.’ye ait tarla da yolun geçtiği alan içinde kaldı. Ö.Y., üzerinden D-100 yolu geçen arazisine ait emlak vergisini, yıllar boyunca ödemeye devam etti. Ö.Y., 2007 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında, müdahalenin önlenerek, asfaltın kaldırılması istemiyle dava açtı. 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın sonunda Yargıtay, 18 Nisan 2018 tarihinde arazi sahibinin talebini haklı bulup, müdahalenin önlenerek, asfaltın kaldırılmasına hükmetti. 17 Ocak 2020'de de Bolu İcra Mahkemesi'ne müdahalenin menedilerek, asfaltın kaldırılması için talep yazısı gönderildi. 

D-100 YOLUNA 'ÖZEL MÜLK' TABELASI ASTI 

İcraya konulma kararının üzerinden geçen 10 aylık süreçte Karayolları Genel Müdürlüğü’nün gerekli yasal girişimleri başlatmaması üzerine 13 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan Ö.Y.’nin avukatı Cihan Yavuz, müvekkiline ait olan 570 metrekarelik arazinin olduğu alanı kırmızı boyayla işaretleyerek, refüje de mahkeme kararının yazılı olduğu tabelayı astı. Kararın olduğu tabelada, 'Özel mülktür. Asfalt kaldırılacaktır' yazısı yer aldı. Yavuz’un tabelayı asmasının ardından jandarma ekipleri de olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Yavuz, jandarma ekiplerine mahkeme kararlarını göstererek, hukuk sürecini anlattı. 

13 yıllık hukuk mücadelesini kazandıklarını belirten Cihan Yavuz, “2007 yılında Bolu 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılmış bir davamız vardı.13 yıllık bir hukuk mücadelesini kazandık. Kazandığımız dava müdahalenin önlenmesi ve asfaltın kaldırılması talebiydi. Yargıtay bu kararı kesinleştirerek onadı. Karar, 2018 yılında kesinleşti. 2019 yılında icraya konulduğunda bu zamana kadar Karayolları hareketsiz kaldı ve herhangi bir kamulaştırma işlemi başlatmadı. Alacaklı vekili olarak bize başka bir şans tanımadı. Biz de başvurularımızı yaptık ve yol güvenliği alındıktan sonra hafta içi asfaltı kaldıracağız. D-100 yolu Ankara istikametinin bulunduğumuz bölümü ulaşıma kapatılacak” diye konuştu. 

Mahkeme kararına göre, Karayolları'ndan gelecek cevabın ardından ilerleyen günlerde D-100 yolu Ankara yönünün ulaşıma kapatılarak, asfaltın sökülmesi bekleniyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bisikletiyle Doğu Avrupa ve Balkan turuna çıkan kadının son durağı Türkiye oldu27 Eylül 2020 Pazar 14:14
  • İngiliz kadına cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı27 Eylül 2020 Pazar 13:20
  • Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı27 Eylül 2020 Pazar 13:19
  • Bakan Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız27 Eylül 2020 Pazar 13:18
  • Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Onat, hayatını kaybetti27 Eylül 2020 Pazar 13:17
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi27 Eylül 2020 Pazar 12:48
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur27 Eylül 2020 Pazar 12:45
  • Türkiye'nin karınca çeşitliği araştırılıyor27 Eylül 2020 Pazar 12:44
  • TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den 'online alışveriş' uyarısı27 Eylül 2020 Pazar 12:44
  • Türkiye pandemi sürecinde dünya turizmine 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' ile örnek oldu27 Eylül 2020 Pazar 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti