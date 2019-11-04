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130 bin işçinin gözü bu zamda

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan metal sanayi sektöründe 8 Ekim'de başlayan 2019-2021 Dönemi MESS Grup Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor.
130 bin işçinin gözü bu zamda

Tarafların bugün üçüncü kez masaya oturması bekleniyor. Uzlaşma sağlanamaması halinde arabulucu heyeti devreye girecek. Bosch, Mercedes, Renault, Siemens, gibi firmaların aralarında olduğu 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi ile metal işçisinin yeni dönemdeki hakları belirlenecek.

TÜRK METAL'İN TALEBİ %26,28

Görüşmelerde, işveren tarafını MESS, işçi tarafını ise Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları temsil ediyor. Söz konusu 130 bin işçiden yaklaşık 120 bini Türk Metal Sendikası'na üye. Sözleşmenin ilk altı ayında toplam yüzde 26,28 zam isteyen sendika, ikinci altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 1, üçüncü altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 2, dördüncü altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 1 ile 2020'de sosyal haklarda enflasyon oranına artı yüzde 3 zam talep etmişti.

1 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR

Özçelik-İş ise, birinci 6 ay yüzde 20, ikinci 6 ay enflasyon artı 1, üçüncü 6 ay enflasyon artı 2, dördüncü 6 ay artı 1 zam talebinde bulunmuştu. Birleşik Metal-İş de yüzde 34 zam teklifi vermişti. MESS üyesi şirketler ekonomiye 30 milyar doların üzerinde katkıda bulunuyor. İmalat sanayi cirosunun dörtte biri ve ihracatının yüzde 39'u üyeler tarafından gerçekleştiriliyor, 200 bine yakın kişiye doğrudan, 1 milyon kişiye de dolaylı istihdam sağlanıyor. Bu nedenle toplu iş sözleşmesi tüm ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor.

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