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135 yıllık çiğ börek hikayesi 'çöven kazan' ile sürüyor

Bursa'da yaşayan Temizkan, dedelerinin 135 yıl önce İstanbul'da seyyar olarak başlattığı çiğ börek üretimine, atadan kalma kazanı kullanarak devam ediyor.
135 yıllık çiğ börek hikayesi 'çöven kazan' ile sürüyor

Bursa'da Eski Bakırcılar Kapalı Çarşısı'ndaki dükkanda Kırım Tatar göçmeni bir ailenin dördüncü kuşağı tarafından üretilen çiğ börek, eski çöven kazanda kızarıyor.

Ailenin çiğ börek pişirimi bir asırdan uzun süredir devam ediyor. Çocukluğunda büyükleriyle dükkana gelip börek yiyenler, şimdi kendi çocuklarıyla aynı dükkanda börek yiyerek anılarını tazeliyor.

Dükkan sahibi İsmail Temizkan, dedelerinin 93 Harbi'nden sonra Kırım'dan İstanbul'a geldiğini ve çiğ börek yapıp satmaya başladığını söyledi.

Büyük dedesinin yaptığı börekleri seyyar olarak sattığını anlatan Temizkan, "Hikayemiz o günden bugüne devam ediyor. Mustafa dedem, İbrahim dedem, babam Osman ve şimdi de ben. Bunu devam ettiriyoruz. 135 senelik bir mazimiz var. Şimdi hizmet verdiğimiz dükkanda ise 58 yıldır bulunuyoruz." diye konuştu.

Börekler 17 saniyede pişiyor

Sabah erken saatlerde dualarla dükkana girdiğini belirten Temizkan, şöyle konuştu:

"Hamurumuzu yoğurup güzel bir şekilde hazırlıyoruz ve istifliyoruz. Kıymalarımızı da yoğuruyoruz. İçine hiçbir zaman soğanı direkt rendeleyip koymayız. Soğanı rendeleyip tülbentle suyunu kıymaya sıkarız. Etimizde baharat yoktur, etin kendi güzelliği ve lezzeti vardır. Burada hala dedelerimin Kırım'dan gelirken getirdikleri çöven kazanı kullanıyoruz. Bu kazanın, aynı çelik tencere gibi tabanı kalın, kenarları incecik olur. Ufacık bir ateşte çok çabuk istenilen ısıya ulaşır. Böylece böreklerimiz 17 saniye gibi kısa bir sürede pişer."

Temizkan, peynirli, pastırmalı, sucuklu, kaşarlı ve pudra şekerli de hazırladıkları böreklerin tanesini 6 liradan sattıklarını ifade etti.

Çiğ böreklerine ilginin yoğun olduğunu ve sıkı müdavimleri bulunduğunu anlatan Temizkan, "Bize bir kere gelirler ve sonra ebedi dostumuz olurlar, nesilden nesle gelmeye devam ederler. O yüzden 135 senedir bu dostluk devam ediyor. Bu ilgi olmasa ayakta kalamazdık. Onların sevgisi ve damak zevki bizi ayakta tutuyor." dedi.

"Uzun yıllar hizmet verebilmesi için elimizden geleni yapacağız"

Ailenin beşinci kuşak üyesi olan ve bir şirkette mühendislik yapan Osman Temizkan da küçüklüğünden beri hafta sonları ile tatillerde çiğ börek dükkanlarına gittiğini ve çarşı kültürünü öğrendiğini söyledi.

İş hayatında ve ikili ilişkilerde çarşıda büyümenin birçok faydasını gördüğünü anlatan Temizkan, "Bu süreç zarfında A'dan Z'ye tüm işleri babamdan öğrenmeye çalıştım. Bu dükkan benim için bir aile yadigarı, dedem ve babamdan kalan bir miras. Daha uzun yıllar hizmet verebilmesi için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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