136 noktaya atık getirme ekipmanı

Sincan Belediyesi ilçenin dört bir köşesini dip köşe temizliyor. Ekipler gece-gündüz demeden tertemiz bir Sincan için titiz bir çalışma yürütüyor.

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı ve huzuru için 7 gün 24 saat iş başında. Koronavirüs salgınından vatandaşın etkilenmemesi için hummalı bir temizlik çalışması yürüten ekipler, Sincan ilçe merkezi yanında uzak mahallelerde de çalışmalarına devam ediyor. Evsel atıklar, tadilat atıkları ile zirai ve kentsel atıklar toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Tertemiz Bir Sincan İçin

Ekipler vatandaşın yoğun olarak kullandığı alanları rutin olarak temizliyor. Camiler, okul bahçeleri süpürülüyor. 24 mahalle haftada 2 gün makine yardımıyla temizleniyor. Ayrıca haftanın 6 günü cadde ve sokaklar belirlenen personel yardımıyla süpürülüyor.

Ekipler cadde ve sokakları her ay makine yardımıyla deterjanlı sularla yıkayıp paklıyor. 33 mahallede ise yılda en az 2 defa yıkama çalışması yapılıyor. Gerek görülmesi halinde otobüs durakları ve billboardlar da yıkanıyor.

Temizlik İşleri personeli temizlik yanında vatandaşın sağlığı için ilaçlama çalışmalarına da destek veriyor. Kurban satış ve kesim noktalarının temizliği, seçim sandıklarının muhafazası, dağıtımı ve toplanması, kışın buz ve karla mücadele, asılan pankart vb. basılı materyallerin kaldırılması ve temizliği gibi pek çok alanda ekipler çalışma yürütüyor.

Sincan Belediyesi “Sıfır Atık”ta Lider

Sıfır atık çalışmalarıyla takdir toplayan ve ödül alan Sincan Belediyesi, yeni çalışmalarla seferberliği daha ileriye taşıdı.

“Sıfır atık” seferberliği çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı barındırıyor.

136 Noktaya Atık Getirme Ekipmanları Yerleştirildi

Sincan Belediyesi; meydanlara, sokaklara atık getirme ekipmanları yerleştirmeye devam ediyor. 74’ü mobil, 62’si sabit olmak üzere Sincan geneline yerleştirilen atık getirme ekipmanı sayısı 136’ya yükseldi. Ekipler sıfır atık konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine devam ediyor ve talep edenlere destek sağlanıyor.

Ayrıca mobil atık getirme merkezi yerleri Sincan Belediyesinin web sayfasında konum olarak belirtiliyor. Vatandaşlarımız kendilerine en yakın yeri buradan tespit edebilir.

Okullara Mini Kompost Makinesi Hediye Edildi

Gençlerin ve çocukların bilinçlenmesi için okullara 40 adet mini kompost makinesi hediye edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılışı ileri bir tarihe ertelendi ancak okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler kompost makinesi yardımıyla organik atıklardan gübre üretebilecek.

“Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nde Geri Dönüşüm Süreci Anlatılıyor

Sincan Belediyesi, vatandaşların bilinçlenmesi ve yeni neslin sıfır atık konusuna sahip çıkması için eğitim çalışmalarına da önem veriyor.

“Sıfır Atık Eğitim Merkezi”ni ziyaret eden vatandaşlar organik atıkların gübreye dönüşümünü görme fırsatı yakalıyor. Organik atıkların kompostlama işleminden sonra gübreye dönüşümü uygulamalı olarak gösteriliyor. Ayrıca merkezde mobil atık getirme merkezi prototipleri, bitkisel atık yağ kumbarası, odun parçalama makinesi, bayat ekmek kumbarası, mini kompost makineleri, kedi-köpek mama kumbarası, kuş yuvaları, pil kumbarası ziyaretçilere tanıtılıyor ve bilgilenmeleri sağlanıyor.