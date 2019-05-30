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139 ülkenin imzasıyla “Mekke Bildirgesi” onaylandı

Suudi Arabistan’da değişik ülkelerden çok sayıda Müslüman temsilcinin katılımıyla onaylanan “Mekke Bildirgesi”, birlikte yaşama, İslamofobi ile mücadelenin yanı sıra devletlerin iç işlerine müdahale edilmemesi konularına vurgu yapıyor.
139 ülkenin imzasıyla “Mekke Bildirgesi” onaylandı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan haberde, 27 farklı İslami grup ve mezhebe mensup 139 ülkeden bin 200 temsilcinin Suudi Arabistan Müftüsü öncülüğünde Mekke Bildirgesi’ni onayladığı duyuruldu.

Mekke Bildirgesi, Dünya İslam Birliği (Rabıta) tarafından düzenlenen “İtidal ve Orta Yol” konulu uluslararası konferansın sonucunda açıklandı.

Bildirgede, “İslam ülkelerinde yaşayan farklı dinlere, kültürlere, ırklara ve mezheplere mensup olanlarla ortak değerlere sahip olunduğu” belirtildi.

Zirvede Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı

Bildirge’de hangi konular vurgu var?
Her ne sebeple olursa olsun ülkelerin iç işlerine karışılmaması gerektiği belirtilen bildirgede, bunun özellikle ekonomik hırslara bağlı siyasi bir hegemonya oluşturulmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Toplumların dini ve kültürel çeşitliliğinin çatışmayı ve kaosu asla haklı çıkarmayacağının altı çizilen bildirgede, din ile hatalı politika arasında bağ kurulması reddedildi.

İslamofobi ve nefret söylemiyle mücadelede en iyi yol olarak medeniyetler arası diyaloğun gösterildiği bildirgede, gerçek İslam’a göre meselelerin tarafsız ve ön yargılardan arındırılmış bir şekilde ele alınarak, ithamlara ve asılsız suçlamalara itibar etmemenin gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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