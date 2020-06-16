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1398 yıl önce okunan ilk ezanın yıl dönümü Diyarbakır'da kutlandı

Diyarbakır'da İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulucami'de düzenlenen etkinlikle, 1398 yıl önce Bilal-i Habeşi tarafından okunan ilk ezan sosyal mesafe ve maske kuralına uygun kutlandı.
1398 yıl önce okunan ilk ezanın yıl dönümü Diyarbakır'da kutlandı

Tarihi Sur ilçesinde bulunan ve İslam alemin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulucami'de, 1398 yıl önce Bilal-i Habeşi tarafından ilk ezanın okunması, Türkiye Aile Meclisi Ezan Platformu'nca düzenlenen etkinlikle kutlandı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen Türkiye Aile Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Eyüphan Kaya, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanı okuduğu günün 'Ezan Bayramı' olarak kabul edildiğini belirterek, "15 Haziran 622 yılında ilk ezan peygamberimizin ruhsatı ile Bilal-i Habeşi tarafından okunmuş ve Ezan İslam’ın şiarı olarak kabul edilmiştir. İstiklal Marşımızda denildiği gibi, 'Şu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli' diyerek, İslam'ın şiarı, ruhumuzun ayarı, maneviyatımızın karı olan ezanlarımızdan, salarımızdan, tekbir ve telbiyelerin manevi havasından bizi mahrum etme Allah'ım. Mescid-i Aksa'yı ve Ayasofya'yı da bu manevi özgürlüğe kavuştur, geçlerimizin yönünü camilerimize çevir Allah'ım. Doğu Türkistan'da Çin yönetimi şu anda ezanın okunmasına müsaade etmiyor. Bu yasağın getirilmesinde etkisi olanların heveslerini  kursaklarında bırak Allah'ım. İslam dünyasının birlik beraberliğini, insanlık aleminin doğruya, hakka yönelmesini, zalimlerin tövbe istiğfar edip adalete teslim olmalarını, mazlumun huzur içinde yaşamasını kolaylaştır Allah'ım" diye dua etti. 

Etkinlik, Eyüphan Kaya'nın ezan okumasının ardından son buldu.

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