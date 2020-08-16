  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 21 °C
»

13'üncü kattan düşen genç, hayatını kaybetti

KAYSERİ'de yaşayan Hüseyin Meriç Yiğit (21), ailesi ile birlikte oturduğu 13'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek, yaşamını yitirdi.
13'üncü kattan düşen genç, hayatını kaybetti

Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Numanoğlu Sitesi’nde meydana geldi. 14 katlı apartmanın 13'üncü katında ailesi birlikte yaşayan Hüseyin Meriç Yiğit, iddiaya göre balkonda oturduğu sırada dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Meriç Yiğit'in öldüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk kavgasındaki cinayetin şüphelisi 2 kuzen tutuklandı13 Ağustos 2020 Perşembe 10:56
  • Okul çevresinde uyuşturucu satıcılarına operasyon13 Ağustos 2020 Perşembe 10:52
  • Güngören'de kaçak cep telefonu satan işyerine operasyon13 Ağustos 2020 Perşembe 10:52
  • Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliği13 Ağustos 2020 Perşembe 09:04
  • Salçacı kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı11 Ağustos 2020 Salı 08:22
  • Etiler'de değnekçilerin kavgasında silahla ateş edildi: 1 yaralı10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:19
  • Sivas'ta polis memuru, tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini vurdu10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:21
  • Uyuşturucu haplarla yakalanan üniversiteli genç kız tutuklandı09 Ağustos 2020 Pazar 18:38
  • Kahramanmaraş'ta aranan 41 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı07 Ağustos 2020 Cuma 21:25
  • Elazığ'daki cinayette 2 şüpheli adliyeye sevk edildi07 Ağustos 2020 Cuma 19:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti