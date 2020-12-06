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14-17 Aralık'ta çevrimiçi satranç turnuvası düzenlenecek

Mamak Belediyesi, 14-17 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi satranç turnuvası düzenleyecek. Turnuvada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.
14-17 Aralık'ta çevrimiçi satranç turnuvası düzenlenecek

Düzenlenecek turnuvada sporcular 8 Yaş ve Altı (2014-2013 doğumlular), 10 Yaş ve Altı (2012-2011 doğumlular), 12 Yaş ve Altı (2010-2009 doğumlular) ve Açık Kategori (2008-1956 yıllarda doğan sporcular) olmak üzere dört kategoride yarışabilecek. Turnuva chess.com platformu üzerinden yapılacak.

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DERECEYE GİRENLERE ALTIN VERİLECEK
Birincilere çeyrek altın, ikinciler ve her kategorinin en iyi bayan sporcularına gram altın, üçüncülerine yarı çeyrek altın verilecek. Turnuvaya katılım için öncelikle chess.com platformunda kullanıcı adına sahip olunması gerekecek. Kullanıcı adı olmayan katılımcılar, kullanıcı adını ücretsiz olarak alabilecek.

SADECE ANKARALI SPORCULAR KATILABİLECEK
Turnuva temposu  ise yaş kategorileri 5+3 ve açık kategori 3+2 eklemeli şeklinde yapılacak. Organizasyon Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilciliği ile yapılacak. Turnuvaya TSF lisansına sahip 2020-2021 yılı vizesi yapılmış, 2014-1956 arasında doğan, lisans ili Ankara olan sporcular katılabilecek.

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ÖDÜLLER BELEDİYEDE VERİLECEK
Ödülü hak kazanacak sporcuların ödülü Mamak Belediyesi’nde düzenlenen törenle verilecek. Derecelerin eş puanla paylaşılması halinde ise chess.com tarafından belirlenen eşitlik bozma yöntemleri kullanılacak. Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden kadın sporcuya madalya verilecek. Turnuvanın başlangıç düdüğü ise 14 Aralık Pazartesi tarihinde saat 18.00’de çalacak. Her tur bitiminde bir sonraki tur başlayacak.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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