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14. Büyük Zafer Koşusu Kütahya'da yapılacak

Atletizmde 14. Büyük Zafer Koşusu, 30 Ağustos Pazar günü Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapılacak.
14. Büyük Zafer Koşusu Kütahya'da yapılacak

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamındaki 14. Büyük Zafer Koşusu, gençler, büyükler ve master erkekler yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Saat 10.00'da başlayacak organizasyonda gençler 5 bin metre, büyükler ve master erkekler 10 bin metre koşacak.

Yarışa kayıtlar "kutahya.gsb.gov.tr" adresinde yer alan kayıt linkinden 27 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

Büyükler kategorisinde ilk üçe giren sporculara madalya ve para ödülleri saat 15.30'da Zafertepe tören alanında verilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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