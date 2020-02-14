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14 günlük karantinadan çıktı müthiş tesadüfü anlattı

Çin’den geldikten sonda 14 gün karantinada tutulan vatandaşlar açıklamalarda bulundu. Karantinada kalan İngilizce öğretmeni Burcu Öner’in anlattıkları ise oldukça dikkat çekti.
14 günlük karantinadan çıktı müthiş tesadüfü anlattı

Burcu Öner karantinadan çıktıktan sonra şu ifadeleri kullandı: 

Şu anda 15 günümüzü tamamladık, harika bir süreçti. Beklemediğimiz sürprizler de yapıldı; doğum günü sürprizi gibi. Devletimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ediyorum.

Ben şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum. Hepimiz Wuhan'dan geldik. Wuhan'da ben İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Ama şu andan itibaren pek mümkün görünmüyor.

Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, "Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız" dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti.

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