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14 ilde terör örgütünün hackerlarına operasyon!

Ankara merkezli 14 ilde, "MEZOPOTAMİA HACKERS" ve "CMG-TEAM COLD HACKERS" adlı gruplara operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
14 ilde terör örgütünün hackerlarına operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde kamu kurum/kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, 07.12.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığınca sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.

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