14 kilogramlık levrek 1600 liradan satışa sunuldu

Kastamonu'da ağlara takılan 14 kilogramlık levrek, 1600 liraya alıcısını bekliyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, sabah denize açılan balıkçıların ağına 1 metre 35 santimetre uzunluğunda 14 kilogram ağırlığında levrek takıldı. Tezgahtaki yerini alan levrek ilgi görüyor.

İlçede balıkçılık yapan Salih Yurtaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zarbana köyü yakınlarında avlanan balıkçıların ağına büyük bir levreğin takıldığını söyledi.

Bu büyüklükte bir levreği tezgahlarda görmenin oldukça zor olduğunu belirten Yurtaydın, 1600 lira fiyat belirledikleri balığın kilogramını ise 120 liradan satışa çıkardığını ifade etti.