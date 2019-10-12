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14 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü günü kapsamında, YPG/PKK'lı teröristlerden 14 köy arındırıldı.
14 köy terörden arındırıldı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. 

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinin batı kırsalındaki Tel Halef ve Asfar Neccar köyleri harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü, dün, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Tel Abyad ilçesinin Halave köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Böylece harekatın üçüncü gününde YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 14 oldu. SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.

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