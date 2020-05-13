14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

İstanbul

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı.

Kimi arkadaşlarıyla kimi de aileleriyle parklara ve sahillere koşarken İstanbul yeniden çocuk sesleriyle şenlendi.

Ailelerinin Maçka Demokrasi Parkı'na getirdiği çocuklar çimenlerde oturdu, oyuncaklarıyla oynadı. Sosyal mesafe kuralına uyan aileler, çocukların parkta eğlendiği anları cep telefonuyla da kaydetti.

Bakırköy'deki Atilla İhan Parkı da çocuklarla dolan yerlerden biri oldu. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan ve parkta eğlenen çocukların eldiven ve maske taktıkları görüldü.

Babasıyla dışarı çıkan 10 yaşındaki Azra Gemici de "Evde top oynadığımda, kapalı ortam olduğu için topum her yere kaçıyordu, eşyalar devriliyordu. O yüzden burada top oynamam güzel oldu. Sokağa çıkma yasağının çocuklar için birkaç saatliğine kalkması güzel oldu. Bugün güzelce kahvaltımı yaptım ve parka geldim." dedi.

Anadolu Yakası'nda parklar ve sahiller doldu

Üsküdar'daki park ve sahilleri dolduran bazı çocuklar yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet ve scooter kullandı. Parklarda bazı çocukların da uçurtma uçurduğu görüldü.

Üsküdar Doğancılar Parkı'na annesiyle birlikte gelen ilkokul öğrencisi Sare Ataş, biraz spor yaptıktan sonra sahilde gezeceğini söyledi. Ataş, "Okulu, teneffüsleri, arkadaşlarımı, gezmeyi çok özledim. Ama koronavirüs nedeniyle artık hiç gezemiyorum." dedi.

Anne Betül Ataş ise "İki aydır evdeyiz ama çocuklarla dolu dolu geçirdik. Etkinlikler yaptık, aile bağlarımız da güçlendi. İyi tarafını da görmüş olduk. Bugün çok mutluyuz. İnşallah ülkemiz de tüm dünyamız da bir an önce bu durumdan kurtulur." şeklinde konuştu

Üsküdar Meydanı'nda gezen Defne Tez de kuşları besledi. Tez, hayvanları çok sevdiğini ve evde geçirdiği zaman boyunca en çok kuşları özlediğini söyledi.

14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

Edirne

Edirne'de saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde park ve yeşil alanlara koştu.

Maske taktıkları gözlenen çocuklar doyasıya eğlendi.

Tedbirlerin ardından uzun aradan sonra ilk defa dışarı çıkan çocuklar, 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.

İkiz çocuklarını dışarı çıkaran Hatice Çağlar, çocukların yaklaşık 1,5 aydır evde olduğunu ve çok sıkıldıklarını söyledi.

Dışarı çıkan çocukların mutlu olduğunu ifade eden Çağlar, "Sevindik, çocuklar da çok mutlu oldu. Kalabalık da yok. Evimize yürüyüş mesafesindeyiz. Önlemimizi de aldık." dedi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olan Özlem Yar da yaklaşık 2 ay sonra çocukları dışarı çıkardıklarını, her ne kadar önlem alsalar da yine de tedirgin olduklarını belirtti.

Sağlıkçı olarak bazı şeyleri görünce çok daha dikkatli davrandığını anlatan Yar, "Ben vatandaşlarımıza evde kalmalarını öneriyorum. İnşallah biraz daha sabır ve gayretle eski günlerimize döneceğiz." diye konuştu.

Çocuklardan Emine Zeynep Yar da dışarı çıkmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de birçok çocuk anne ve babalarıyla dışarıya çıkarak park ve yeşil alanları doldurdu.

Ailesiyle dışarıya çıkan 10 yaşındaki Seymen Dişdiş, parkta oynamayı, uçurtma uçurtmayı özlediğini söyledi.

Dişdiş, uzun bir aradan sonra evden çıktığını, çok mutlu olduğunu ve annesiyle bir süre gezeceğini belirtti.

12 yaşındaki Arda Yağız Çanlı da uzun zamandır evde olduğunu ve çok sıkıldığını, bugün dışarıya çıkarak doyasıya eğleneceğini ifade etti.

Tekirdağ'da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi.

İzmir

İzmir'de, hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.

Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, başta mahalle parkları olmak üzere Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karşıyaka ve Bayraklı gibi sahil kesiminde gezdi.

Çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde bisikletiyle parka çıkan 12 yaşındaki Muhammed Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlamanın başladığı günden itibaren hiç dışarı çıkmadığını söyledi.

Yeniden dışarı çıktığı için mutlu olduğunu aktaran Sönmez, "Evdeyken sürekli telefonla oynuyordum. Çok sıkılmıştım. Bugün ise kendimizi dışarı attık. Çok mutluyuz. 4 saatle sınırlı da olsa oynamaya çıkabildik. İnşallah virüs geçer tekrar eskisi gibi dışarı çıkarız. Birkaç gündür heyecan yaptım. Bugün için çok hazırlık yaptık plan yaptık. İyi geldi." dedi.

İki çocuğunu dışarı çıkaran Serdar Bilgin ise çocukların artık evde sıkıldığını ifade ederek, iznin kendilerine çok iyi geldiğini kaydetti.

Kızının bugün erkenden kalktığını aktaran Bilgin, "Dünden beri planlar yapıyoruz. Saat 11.00 olunca hemen dışarı çıktık. Gerçekten çocukların ihtiyacı vardı. İyi geldi." diye konuştu.

Serdar Bilgin'in kızı Ravza Bilgin de evdeyken de yeni oyunlar öğrendiğini ama dışarıyı çok özlediğini belirterek, doya doya eğlenmeye çalıştığını dile getirdi.

Kayseri

Kayseri'de, sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.

Yürüyüş yollarında ise sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gezildiği görüldü. Çocuklardan yürümeye yeni başlayanlar, anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.

Yusuf Emin Aktoprak (9), dışarı çıktığı için mutlu olduğunu, parkta arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiğini söyledi.

Evde internette ödev yaptığını ve vakit geçmediğini vurgulayan Aktoprak, sokakları, parktaki direkleri bile özlediğini ifade etti.

Yozgat

Yozgat'ta bisiklet ve patenlerini alan çocuklar, sokak ve parklarda gönüllerince eğlendi.

Kuzenleriyle buluşarak parka gelen çocuklardan Cemre Ertuğrul (11) uzun zamandır dışarı çıkmadıklarını ve evde sıkıldıklarını belirtti.

Sokağa çıkma iznine çok sevindiklerini aktaran Ertuğrul, "Evde ders yapıyordum, kitap okuyordum ama dışarı çıkamadığım için sıkılıyordum. Bugün izin verildi. Kuzenlerimle buluştuk, bisiklet sürüp paten kayıyoruz ve çok eğleniyoruz." dedi.

Selin Ertuğrul da (10) paten kaymayı çok özlediğini dile getirerek, "Kaymakta biraz zorlandım ama tekrar alıştım. Dışarı çıktığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Sena Ertuğrul (10) ise sokağa çıkma izinin sık sık verilmesini istedi.

Sivas

Sivas'ta da çocuklar yasağın kalkmasıyla adeta sokaklara akın etti.

Evlerinin yakınlarındaki parklarda arkadaşlarıyla oyunlar oynayan, ebeveynleriyle sokaklarda gezen ve bisiklet süren çocukların keyifli oldukları görüldü.

Hamza Demir (12) AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın çok güzel olduğunu ve uzun bir aradan sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bazı kişilerin maske takmadığına dikkati çeken Demir, "Biz tedbirimizi alıp çıktık. Sokakları özlemişim. Sivas'ın havasını özlemişim." ifadelerini kullandı.

Kırşehir

Kırşehir'de, çocuklar yasağın kalmasının ardından parklarda ve oyun alanlarında gönüllerince eğlendi

İkizarası Kent Park, Masal Park ve Gazi Parkı'na akın eden çocuklar, ailelerinin gözetiminde oyunlar oynadı.

Gazi Park'a babasıyla gelen Nilay Koçpınar (7) uzun süredir evden çıkamadığı için parkı çok özlediğini söyledi.

Parkta gönlünce eğlendiğini belirten Koçpınar, bu imkanı veren yöneticilere teşekkür etti.

Bazı çocuklar da aileleriyle alışverişe çıktı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de, uzun bir aradan sonra dışarı çıkan çocukların mutlu ve heyecanlı olduğu gözlendi.

Çocukların çoğu evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince oynadı.

Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocuklar da bisiklete bindi.

Niğde

Niğde'de parklara akın eden çocuklar, oyun aletleriyle doyasıya eğlendi. Bazı çocukların, bisiklet sürdüğü, paten kaydığı ve basketbol oynadığı görüldü.

Kızıl Elma Parkı'nda oynayan 8 yaşındaki Esma Söylemez, uzun bir aradan sonra parkta oynayabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Torununu parkta oynamaya çıkaran Mustafa Alkan ise uygulamanın isabetli bir karar olduğunu belirtti.

Nevşehir

Nevşehir'de sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar ise uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Parklarda oyun aletlerinde doyasıya eğlenen çocuklar, sokak aralarında bisikletle gezdi.

Çocuklardan Fatma Zehra Bilgen, haftalardır evde kaldıktan sonra dışarı çıkabilmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Çocuklar için dışarıda kalma izninin daha uzun olmasını isteyen Bilgen, "Okullar tatil edildiğinden beri evdeydik. Bugün dışarı çıkıp bisiklet sürdük, arkadaşlarımla çok eğlendik. Evde de oyun oynuyoruz ama dışarısı çok daha eğlenceli." dedi.

Parktaki oyunların evdekilerden çok daha keyifli olduğunu dile getiren Ayşenur Bilgen ise virüsle mücadele sürecinin bir an önce sona ermesini dilediğini söyledi.

Antalya

Antalya'da saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde park ve yeşil alanlara koştu.

Kentin özellikle deniz manzaralı parklarında aileleriyle yürüyüş yapan, oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Konyaaltı ilçesindeki parkta ailesiyle oynayan 7 yaşındaki Azra Özden, dışarıya çıktığı için çok mutlu olduğunu, evde kaldığı dönemde annesiyle ders çalıştığını belirtti.

7 yaşındaki Aysima Koç da dışarıda çiçeklerin açtığını görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Annesinin kucağındaki 9 aylık Ayşe Eliz de sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Bu sırada 90 yaşındaki Fatma Sar da torunu Ayşe Eliz'i evinin penceresinden izledi.

Muğla

Bodrum'da sahil yollarında ve parklarda çocuklar aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

Marmaris'te meydanlar, plajlar ve sahil yürüyüş yolları çocuklara açıldı. Çocuklar ve aileleri dışında meydan, plaj ve sahil yürüyüş yollarını izin verilmedi. İçmeler plajı, Uzunyalı Plajı ve yürüyüş yollarında çocuklar bisiklet sürdü, parklarda oynadı.

Fethiye'de çocuklar, Beşkaza Meydanı'nda ve bisiklet yollarında bisiklet sürdü. Parklarda da yoğunluk oluşturan çocuklardan bazılarının maske taktığı görüldü. Yaşı küçük çocuklar aileleriyle yürüyüş yaptı.

Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Milas, Yatağan ilçelerinde de çocuklar sokağa çıkmanın keyfini doyasıya çıkardı.

Burdur

Burdur'da kentin özellikle park ve bahçelerinde aileleriyle koşup oyunlar oynayan çocukların, yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak, parklardaki oyun alanlarını dolduran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Burdur Belediyesi ekipleri de kenttin çeşitli noktalarında çocuklara ve ailelerine maske dağıttı.

Isparta'da park ve bahçelerden çocukların sesleri yükseldi. Aileleriyle güzel vakit geçiren çocuklar, bisiklete bindi, top oynadı.

Aydın

Aydın'da, hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan çocuklar, park ve bahçelerde oynamayı tercih etti.

Atatürk Kent Meydanı'nda çocukların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Burada bisiklete binip paten yapan çocuklar doyasıya eğlendi. Bazı çocuklar ise parklarda oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Denizli

Denizli'de de 0-14 yaş aralığındaki çocuklar uzun aradan sonra sokağa çıktı. Çocuklar, İncilipınar Parkı'nda bisiklet sürdü, top oynayıp salıncaklarda sallandı.

12 yaşındaki Tunahan Eskikurt, uzun zaman sonra dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Dışarı çıkmak çok güzel. İki ay sonra dışarı çıkmak inanılmazdı. Hemen bisikletimi aldım kendimi dışarı attım. Okulu çok özledim. Arkadaşlarımla mesafeyi koruyarak futbol oynayacağız." dedi.

Akülü arabasıyla parkta oynayan 6 yaşındaki Salih Enes Dikmen de çok mutlu olduğunu ifade etti.

Uşak

Uşak'ta da çocukların aileleriyle kentteki parklarda oyun oynadığı görüldü. Bazı çocuklar arkadaşlarıyla top oynarken bazıladı ise bisiklet bindi.

Kent merkezindeki Atapark ve Huzurpark'ta vakit geçiren çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

Van

Van ve ilçelerinde sokağa çıkan çocuklar, evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince zaman geçirdi.

Erciş AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve beraberindeki partililer, çocuklara oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Sağlam, yaklaşık 2 aydır çocukların salgın nedeniyle evlerinde dışarıya çıkamadığını vurguladı.

Bugün getirilen serbestlik kapsamında çocukların dışarıya çıktığını belirten Sağlam, " Çocuklarımızın yanında yer almak adına onlara kitap ve oyuncaklar hediye ettik. İnşallah bu süreçten en kısa zamanda çakarız ve sokakların cıvıl cıvıl olduğu çocuklarımızın eğlendiği mutlu olduğu bir sürece kavuşuruz." dedi.

Hakkari

Hakkari'de evlerinin yakınındaki parklara giden bazı çocuklar gönüllerince eğlenirken, bazılarının da aileleriyle çarşıda gezerek alış veriş yaptığı gözlendi.

Yürümeye yeni başlayanlar çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.

Hira Eraslan, dışarıya çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, ailesiyle parka gittiğini ve oynayarak keyifli zaman geçirdiğini anlattı.