14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün özel izinle dışarı çıktı.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilerin, belirlenen gün ve saatlerde bu kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin uygulama, ilgili genelge kapsamında devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğan vatandaşlar, Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkabiliyor.

Bu kapsamda, 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 15-­20 yaş arasındaki gençler ise 29 Mayıs Cuma günü, 11.00-­15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilecek.

Sivas

Sivas'ta saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi.

Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bisiklete binip oyunlar oynayan çocuklar, kendilerine ayrılan sürede keyifli anlar yaşadı.

Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Nevşehir

Nevşehir'de de serbestlik dolayısıyla sokağa çıkan çocuklar, park ve yeşil alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Çocuk parklarında oynayıp park çevresinde bisiklet süren 14 yaş ve altı çocuklar, güzel havada keyifli vakit geçirdi.

Nevşehir Belediyesi de kentteki çocuk parklarında etkinlik düzenledi. Belediye tarafından hazırlanan üstü açık otobüsle parkları dolaşan, aralarında palyaçoların da bulunduğu ekipler, eğlendirdikleri çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Kırşehir

Kırşehir'de, yeniden sokağa çıkan çocuklar parklarda ve oyun alanlarında gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

Mahalle aralarındaki Masal Park, Gazi Parkı, İkizarası Kent Park ve Hılla Parkı'na akın eden çocuklar, ailelerinin gözetiminde oyunlar oynadı.

Gazi Parkı'na ağabeyiyle gelip burada bisiklet süren 10 yaşındaki Yakup Koçyiğit, bayramda dışarı çıkamasa da bugün gönlünce eğlenme imkanı bulduğunu belirtti.

Öte yandan, Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma izninden önce parkları dezenfekte etti.

Kayseri

Kayseri'de de 14 yaş ve altı çocuklar, yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince eğlendi.

Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların bisiklete bindiği gözlendi.

Yürümeye yeni başlayan çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.

Niğde

Niğde’de de sokağa çıkan çocuklar parklara akın etti.

Aşağıkayabaşı Mahallesi’ndeki Kızıl Elma Parkı'na gelen çocuklar bisiklete bindi, basketbol oynadı, paten kaydı, kaydırak ve salıncaklarda doyasıya eğlendi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de de çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşıyor.

Çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.

Cumhuriyet Meydanı'na gelen bazı çocuklar ise aileleriyle güvercinlere yem bıraktı.

Edirne'de çocuklar park ve sokaklarda gönüllerince oynadı. Çocuklara aileleri de eşlik etti. Bazı çocuklar bisiklete bindi, bazıları ise parkta salıncaklarda sallanmayı tercih etti.

Ailesiyle parka gelen 7 yaşındaki Irmak Susamişleyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları ile oyun oynamayı özlediğini söyledi.

Ömer Can Erçetin (6) de evde çok sıkıldığını belirterek, "Bayramda çok enerji topladım, parka geldik arkadaşımla bisiklete biniyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.

Yürümeye yeni başlayan çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.

Kırklareli'nde de 14 yaş altı çocuklar yeşil alan ve parklarda eğlendi. Çocuklar anne ve babaları ile özellikle İstasyon Caddesi'nde yürüyüş yaparak bisikletleriyle dolaştı. 9 yaşındaki Zelal Eget, yeniden dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Arkadaşlarıyla buluştuğunu belirten Eget, bugün doyasıya eğleneceğini ifade etti. 10 yaşındaki Ravza Nur da, evde sıkıldıklarını ve bugün dışarıda dolaştığını dile getirdi.

Antalya

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti' olarak nitelenen Antalya'da, saat 11.00 itibarıyla aileleri ile sokağa çıkmaya başlayan çocuklar mutluluk yaşadı. Maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlenen çocuklar, kentteki park ve yeşil alanlara koştu. Havanın sıcak olduğu saatlerde gölgelik alanları tercih eden çocuklar, yürüyüş yaptı, oyunlar oynadı. Denizi izleyen bazı çocuklar dondurma yemenin keyfini yaşarken, bazıları da evcil hayvanlarını gezdirdi, parklarda top oynadı. Çocuklar, rengarenk çiçeklerin olduğu parklarda fotoğraflar çektirdi.

Muğla

Muğla kent merkezi ile Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi turistik ilçelerinde de çocuklar, verilen özel izinle sokakları şenlendirdi. Sahil kenarlarında, parklarda ve sokaklarda güzel havanın keyfini çıkaran çocuklar oyunlar oynadı.

Kentte saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocukların da maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Çocuklardan birçoğu da kentteki meydanlardaki park ve yeşil alanlara koştu.

Bazı çocuklar ise bisiklet yollarında aileleri ile bisiklet kullandı.

Isparta

Isparta'da da çocuklar parklarda oynadı. Kentteki parklara gelen çocuklar salıncağa bindi bazıları bisiklet sürdü. Maske ve sosyal mesafeye uyduğu görülen çocuklar aileleriyle yürüyüş yaptı.

Burdur

Burdur'da bayram dolayısıyla uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından aileleriyle sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar, yeşil alanların keyfini çıkardı. Çocuklar, maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak kentteki park ve oyun alanlarında vakit geçirdi.

Konya

Konya'da saat 11.00'den itibaren sokağa çıkan çocuklar, park ve bahçelerde vakit geçirdi. Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, mahalle parklarında yoğunluk oluşturdu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Çocuklardan bazılarının da bisiklete bindiği gözlendi.

Çocuklar, kentteki Akarçay ve Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Park'ındaki oyun parkında oynadı.

Tedbirler kapsamında dışarı çıkan çocuklar 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.

Aksaray

Aksaray'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda eğlenen çocuklar yem verdikleri güvercinleri besledi.

Park ve bahçeleri dolduran çocuklar, aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Karaman

Karaman'da da çocuklar parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Polis ekipleri, çocukların sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda ailelerine uyarılarda bulundu.

İzmirli çocuklar yağışa rağmen parklara koştu

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde halen haftada bir gün 11.00-15.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar, kentte etkili olan yağışa rağmen aileleriyle dışarıya çıktı.

Çocuklarına yağmurluk giydirip, şemsiyelerle sokağa çıkaran bazı aileler, parkların ıslak olması nedeniyle yürüyüş yapmayı tercih etti.

Geçtiğimiz hafta çocuk sesleriyle yankılanan Kordon'daki park ve oyun alanları, kısmen boş kaldı. Bazı anne ve babaların yağmura rağmen çocuklarıyla parkta vakit geçirdikleri görüldü.

Bazı aileler de bebek arabalarına yağmurluk takarak sahilde yürüdü.

Kültür Park'a gelen aileler, yağış nedeniyle parka gidemediklerini, yürüyüş yaparak çocuklarına izin verilen saatleri değerlendirdiklerini ifade ettiler.