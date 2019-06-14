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14 yaşındaki öz kızını hamile bırakan baba tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, 14 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunup, hamile bırakan Salih K. (39), tutuklandı.
14 yaşındaki öz kızını hamile bırakan baba tutuklandı

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Çine ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki C.K.'nın karnının büyüdüğünü fark eden akrabaları, durumdan şüphelenerek hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrolde C.K.'nın 7 aylık hamile olduğu belirlendi. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler, çalışma başlattı. Aile üyeleri ve C.K. ile konuşan ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin genç kızın babası Salih K. olduğunu tespit etti. Salih K., polisin düzenlediği operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Salih K., işlemlerinin ardından 'cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

C.K.'nın ise mahkeme kararıyla devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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