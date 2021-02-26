140 milyon liralık destek ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üretici ve balıkçılarımıza yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde:

"Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 9.824 üreticimize, 60.719.827 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında ise 66.128 üreticimize 78.606.301 TL ödeme yapacağız. Diğer yandan bildiğiniz üzere yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamına almıştık. Bu kapsamda 08-31 Aralık 2020 tarihleri arasında balıkçılarımızın avladığı 46.192 adet balon balığı için 2020 yılı desteklemeleri kapsamında 230.960 TL ödeyeceğiz. Ayrıca bu alandaki desteklemenin 2021 yılında da tüm balon balığı türlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalara başladık. Bu üç başlık altında üretici ve balıkçılarımıza toplamda yaklaşık 140 milyon TL destek ödemesini bugün yapacağız."